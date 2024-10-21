Γιατί πέφτουν οι βλεφαρίδες σου;

Αν έχεις παρατηρήσει ότι οι βλεφαρίδες σου πέφτουν πιο συχνά από ό,τι θα έπρεπε, ίσως κάποιες καθημερινές συνήθειες να είναι ο λόγος. Αν και το να χάνεις μία-δύο βλεφαρίδες την ημέρα είναι φυσιολογικό, αν βλέπεις μεγαλύτερη απώλεια, κάτι σίγουρα δεν πάει καλά. Ας δούμε πέντε βασικές συνήθειες που μπορεί να επιβαρύνουν τις βλεφαρίδες σου.

1. Τρίβεις υπερβολικά τα μάτια όταν αφαιρείς το μακιγιάζ

Το ντεμακιγιάζ των ματιών μπορεί να είναι δύσκολο, ειδικά με μάσκαρα που δεν φεύγει εύκολα όπως η αδιάβροχη. Αν χρησιμοποιείς λάθος προϊόν ή αν τρίβεις με δύναμη για να αφαιρέσεις το μακιγιάζ, μπορεί να χάνεις περισσότερες βλεφαρίδες από ό,τι πρέπει. Προτίμησε ένα ντεμακιγιάζ με βάση το λάδι ή απλώς χρησιμοποίησε λίγο ελαιόλαδο ή λάδι καρύδας. Βρέξε το βαμβάκι και κράτησέ το απαλά στις βλεφαρίδες για να μαλακώσει η μάσκαρα πριν την αφαιρέσεις.

2. Αφήνεις τη μάσκαρα όλη τη νύχτα

Ένας από τους χειρότερους «εχθρούς» των βλεφαρίδων είναι να κοιμάσαι με τη μάσκαρα. Η μάσκαρα σκληραίνει τις βλεφαρίδες, και όσο κοιμάσαι, η τριβή με το μαξιλάρι μπορεί να τις σπάσει. Είναι πολύ σημαντικό να αφαιρείς το μακιγιάζ σου πριν πέσεις για ύπνο.

Διαβάστε ακόμα : H Ελένη Τσολάκη είδε στον ύπνο της την εκπομπή του Δημήτρη Ουγγαρέζου

3. Αφαιρείς τις ψεύτικες βλεφαρίδες ή τα extensions βλεφαρίδων με λάθος τρόπο

Αν χρησιμοποιείς ψεύτικες βλεφαρίδες ή extensions, είναι πολύ σημαντικό να τα αφαιρείς σωστά. Ποτέ μην τις τραβάς απευθείας χωρίς κάποιο ντεμακιγιάζ ή έλαιο. Αν δεν προσέξεις, θα καταστρέψεις τις φυσικές βλεφαρίδες σου. Προτίμησε να χρησιμοποιείς λίγο ελαιόλαδο ή ειδικό προϊόν αφαίρεσης και άφησε το χρόνο να κάνει τη δουλειά του.

4. Χρησιμοποιείς αδιάβροχη μάσκαρα κάθε μέρα

Η αδιάβροχη μάσκαρα είναι ιδανική για ειδικές περιστάσεις, αλλά αν τη χρησιμοποιείς καθημερινά, μπορεί να αποδυναμώσει τις βλεφαρίδες σου. Οι φόρμουλες των αδιάβροχων προϊόντων είναι πιο σκληρές και στεγνώνουν τις βλεφαρίδες, κάνοντάς τες πιο εύθραυστες. Καλύτερα να την κρατάς για συγκεκριμένες περιπτώσεις και να χρησιμοποιείς μια πιο ήπια μάσκαρα καθημερινά.

5. Χρησιμοποιείς συνέχεια το ψαλίδι βλεφαρίδων

Το ψαλίδι βλεφαρίδων μπορεί να δώσει όμορφη καμπύλη στις βλεφαρίδες, αλλά αν δεν το χρησιμοποιείς σωστά, μπορεί να τις φθείρει. Φρόντισε να το χρησιμοποιείς πριν βάλεις μάσκαρα και δοκίμασε να ζεστάνεις ελαφρά το ψαλίδι με το πιστολάκι μαλλιών για καλύτερο αποτέλεσμα χωρίς υπερβολική πίεση. Μην ξεχνάς να ελέγχεις τη θερμοκρασία πρώτα στο χέρι σου για να αποφύγεις δυσάρεστες εκπλήξεις.

Αν φροντίσεις να αλλάξεις αυτές τις συνήθειες, θα δεις σύντομα τις βλεφαρίδες σου να παραμένουν υγιείς και δυνατές.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.