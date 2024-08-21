Sun kissed: Πώς θα διατηρήσεις το μαύρισμά σου αναλοίωτο μέχρι και τον Οκτώβριο

Το καλοκαίρι σιγά σιγά φτάνει στο τέλος του και το μόνο που σκεφτόμαστε είναι πώς να κρατήσουμε αυτό το υπέροχο μαύρισμα λιγάκι παραπάνω. Η αλήθεια είναι οτι η μαυρισμένη, ηλιοκαμένη επιδερμίδα είναι ένας απο τους λόγους που κάθε χρόνο ανυπομονούμε να έρθει και το καλοκαίρι και πάντα ψάχνουμε τρόπους να μπορούμε να το διατηρήσουμε μέχρι και το φθινόπωρο. Γιατί όχι;

Γίνεται και το μυστικό κρύβεται στην σωστή προετοιμασία και ενυδάτωση του δέρματος. Ακολουθώντας μερικά beauty tips, μπορείς να εξασφαλίσεις ότι το χρώμα σου θα παραμείνει ζωντανό και λαμπερό για όσο το δυνατόν περισσότερο.

1. Ήπια προϊόντα απολέπισης

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, προτίμησε πιο ήπια προϊόντα απολέπισης ή μια λούφα, χωρίς να τρίβεις έντονα το δέρμα σου, ώστε να προστατεύσεις το μαύρισμά σου. Η έντονη απολέπιση ενώ έχεις μαυρισμένη επιδερμίδα μπορεί να προκαλέσει πιο γρήγορο «ξεθώριασμα» του χρώματος και συνεπώς την αφαίρε΄ση του.

2. Ενυδάτωση για μακροχρόνιο αποτέλεσμα

Η ενυδάτωση είναι το κλειδί για να διατηρήσεις το μαύρισμά σου. Χρησιμοποίησε καθημερινά μια πλούσια ενυδατική κρέμα, ειδικά τώρα το καλοκαίρι που το δέρμα σου χρειάζεται περισσότερη φροντίδα. Για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, επίλεξε ένα after sun προϊόν που όχι μόνο θα ενυδατώσει, αλλά και θα καταπραΰνει την επιδερμίδα, χαρίζοντάς της μια υπέροχη αίσθηση καλοκαιρινής φρεσκάδας.

3. Θρέψε το δέρμα σου από μέσα

Αν και δεν υπάρχει απόδειξη ότι συγκεκριμένες τροφές ενισχύουν την παραγωγή μελανίνης, η διατροφή σου μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση του μαυρίσματός σου. Ενσωμάτωσε στη διατροφή σου τρόφιμα πλούσια σε βιταμίνες Α, Ε και C, καθώς και σε σελήνιο, ψευδάργυρο και β-καροτένιο. Λαχανικά και φρούτα όπως καρότα, ροδάκινα, σπανάκι και πεπόνι είναι εξαιρετικές επιλογές.

Extra tip: Μην ξεχνάς την αντηλιακή προστασία

Για να διατηρηθεί το μαύρισμά σου, είναι απαραίτητο να αποφύγεις τα εγκαύματα και το ξεφλούδισμα. Χρησιμοποίησε αντηλιακό με υψηλό SPF και φρόντισε να το ανανεώνεις τακτικά μέσα στη μέρα, ώστε να προστατεύσεις την επιδερμίδα σου και να διατηρήσεις το όμορφο χρώμα σου μέχρι τον Οκτώβριο.

