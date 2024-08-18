Λογαριασμός
Το fruit print είναι η πιο hot τάση του καλοκαιριού

Αν σου αρέσουν τα κεράσια, οι φράουλες, τα ροδάκινα και όλα τα φρούτα του καλοκαιριού αυτή η τάση είναι για σένα

Η καλοκαιρινή μόδα συχνά χαρακτηρίζεται από παιχνιδιάρικες και ζωντανές τάσεις που μας φέρνουν σε πιο χαλαρή διάθεση, και φέτος, η τάση που κλέβει την παράσταση είναι τα fruit prints. Τα φρουτένια μοτίβα έχουν κατακτήσει τις πασαρέλες και τις ντουλάπες μας, προσθέτοντας μια δόση χαράς και ανεμελιάς στο στιλ μας.

Οίκοι μόδας έχουν αγκαλιάσει αυτή τη φρέσκια τάση, δίνοντας ζωή σε φράουλες, κεράσια, λεμόνια, ροδάκινα, καρπούζια και άλλα καλοκαιρινά φρούτα μέσα από τα σχέδιά τους. Τα χαρούμενα αυτά prints προσδίδουν μια αίσθηση διακοπών και ξεγνοιασιάς που ταιριάζει απόλυτα με το καλοκαιρινό πνεύμα.

Τα fruit prints δεν περιορίζονται μόνο στα ρούχα, αλλά κάνουν την εμφάνισή τους και στα μαγιό, όπως απέδειξε η Elsa Hosk με το υπέροχο cherry bikini της.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by elsa❤️ (@hoskelsa)

Η Margot Robbie, στο πλαίσιο της προώθησης της ταινίας «Barbie» της Greta Gerwig, υιοθέτησε κι αυτή τη φρουτένια τάση, εμφανιζόμενη με ένα 80s φόρεμα διακοσμημένο με φράουλες και λευκά γυαλιά ηλίου, κάνοντας έτσι έναν ακόμη φόρο τιμής στον ρόλο της.

Πηγή: womenonly

