Αυτά είναι τα πιο συχνά λάθη στο μακιγιάζ που τονίζουν τις ρυτίδες και τις λεπτές γραμμές

Η χρήση ακατάλληλων προϊόντων μακιγιάζ ή η λάθος εφαρμογή τους μπορεί να κάνει την επιδερμίδα να φαίνεται πιο ώριμη. Ακολουθούν 4 συχνά λάθη που πρέπει να αποφύγετε για να έχετε ένα φρέσκο και νεανικό αποτέλεσμα:

Ξεχνάτε την ενυδάτωση της επιδερμίδας

Η αφυδατωμένη επιδερμίδα μπορεί να δείχνει πιο κουρασμένη και ώριμη. Για να πετύχετε ένα φρέσκο και νεανικό μακιγιάζ, είναι σημαντικό να ενυδατώνετε καλά το πρόσωπό σας πριν την εφαρμογή των προϊόντων μακιγιάζ. Χρησιμοποιήστε μια ελαφριά κρέμα ματιών, ώστε το concealer να στρώνει καλύτερα και να μην μαζεύεται στις λεπτές γραμμές.

Παράλειψη του primer

Ένα καλό primer βοηθά να δημιουργήσετε έναν λείο καμβά για το μακιγιάζ. Για ώριμες επιδερμίδες, προτιμήστε ένα ενυδατικό primer με ιδιότητες θολώματος, ώστε να μειώσετε την εμφάνιση των λεπτών γραμμών και των ρυτίδων.

Υπερβολική χρήση καλυπτικών προϊόντων

Η χρήση μεγάλης ποσότητας foundation και concealer μπορεί να οδηγήσει σε ένα βαρύ και αφύσικο αποτέλεσμα. Εφαρμόστε μικρή ποσότητα και δουλέψτε την καλά με πινέλο ή σφουγγαράκι μακιγιάζ, ειδικά στα σημεία με ρυτίδες, για ένα λείο και φυσικό αποτέλεσμα.

Υπερβολική ποσότητα πούδρας

Η υπερβολική χρήση πούδρας μπορεί να κάνει την επιδερμίδα να φαίνεται βαρύτερη και να τονίσει τα σημάδια γήρανσης. Περιορίστε τη χρήση της στα απαραίτητα σημεία, όπως η ζώνη Τ και κάτω από τα μάτια, για να σταθεροποιήσετε το concealer και να μειώσετε την λιπαρότητα.

Ακολουθώντας αυτές τις συμβουλές και αποφεύγοντας τα παραπάνω λάθη, μπορείτε να επιτύχετε ένα μακιγιάζ που θα αναδείξει τη φυσική σας ομορφιά και θα σας χαρίσει μια πιο νεανική όψη.

