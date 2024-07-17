Οι βασικοί λόγοι που η κυτταρίτιδα εμφανίζεται στο σώμα μας

Κάτω από την επιφάνεια του δέρματος υπάρχει ένα δίκτυο συνδετικού ιστού που συγκρατεί το λίπος στη θέση του. Όταν αυτό το δίκτυο δεν είναι ισχυρό και οι ιστοί δεν είναι καλά συνδεδεμένοι μεταξύ τους, κάτι που συνήθως έχει γενετικές αιτίες, το λίπος αρχίζει να διαπερνά αυτό το πλέγμα, δημιουργώντας ακανόνιστους κυματισμούς στην επιφάνεια του δέρματος.

Αυτό το φαινόμενο είναι γνωστό ως κυτταρίτιδα. Όπως αναφέρει η Dr. Molly Wanner, καθηγήτρια Δερματολογίας στο Harvard Medical School, οι γυναίκες παρουσιάζουν πολύ συχνότερα κυτταρίτιδα σε σύγκριση με τους άνδρες, καθώς οι άνδρες έχουν πιο πυκνό συνδετικό ιστό και οι γυναίκες λεπτότερο δέρμα.

Επιπλέον, οι γυναικείες ορμόνες παίζουν σημαντικό ρόλο, καθώς μπορούν να επηρεάσουν το μέγεθος των λιποκυττάρων και την ανθεκτικότητα του συνδετικού ιστού. «Με βάση αυτά τα στοιχεία, είναι φανερό ότι για να απαλλαγείτε από την κυτταρίτιδα, πρέπει να μειώσετε το λίπος, να ενισχύσετε τον χαλαρό συνδετικό ιστό και να αλλάξετε τη δομή του δέρματός σας», υπογραμμίζει η καθηγήτρια.

Η σημασία της ψυχολογίας και του βάρους

Αν και το άγχος δεν επηρεάζει άμεσα την εμφάνιση της κυτταρίτιδας, όπως συμβαίνει με άλλες καταστάσεις, όπως η τριχόπτωση, οι ρυτίδες ή τα καρδιαγγειακά προβλήματα, οι κακές συνήθειες που συνοδεύουν το άγχος, όπως η υπερκατανάλωση τροφής, η κατανάλωση λιπαρών και ζάχαρης, το κάπνισμα και το αλκοόλ, επιδεινώνουν την κυτταρίτιδα. Η απώλεια βάρους μέσω υγιεινής διατροφής και τακτικής άσκησης μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη μείωση της κυτταρίτιδας.

«Το πρόβλημα της κυτταρίτιδας σχετίζεται με το λίπος. Όσο μειώνεται το λίπος στο σώμα, τόσο βελτιώνεται η δομή του δέρματος», αναφέρει η δερματολόγος. «Όπως και με άλλες καταστάσεις που επηρεάζονται από το άγχος, η βελτίωση της ψυχολογίας και η αφοσίωση στην άσκηση είναι βασικά βήματα για την αντιμετώπιση της κυτταρίτιδας».

