Η Zendaya υιοθέτησε την πιο hot καλοκαιρινή τάση στα μαλλιά που λατρεύουν οι Βρετανίδες

Η Zendaya συχνά εντοπίζεται στα πάρκα του Λονδίνου με τον αγαπημένο της Tom Holland, να απολαμβάνουν μερικές στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας. Ακόμα και τότε η Zendaya αποτελεί το απόλυτο beauty inspo για μας.

Παρευρισκόμενη στην πρεμιέρα του θεατρικού έργου του Jeremy «O Harris, Slave Play», στο θέατρο Noel Coward πριν από μερικές ημέρες, η ηθοποιός καθιέρωσε ένα ολοκαίνουργιο αυτό χρώμα και είναι αυτό που οι Βρετανίδες τρελαίνονται τη στιγμή.

Τα μαλλιά της φαίνονται λαά και υγιή και η νέα απόχρωση των μαλλιών της (welcome honey blonde girl) είναι η απόλυτη τάση του καλοκαιριού. Παρατηρούμε ότι το στεφάνι γύρω από το πρόσωπο της είναι πιο φωτεινό, διαλέγοντας μια πιο ανοιχτή απόχρωση ξανθού (επίσης γνωστή ως σκανδιναβική γραμμή μαλλιών). Έχοντας πιάσει τα μαλλιά της σε έναν επιμελώς ατημέλητο κότσο (αγαπημένο των A-listers για το καλοκαίρι), η Zendaya συνδύασε το look με μακιγιάζ σε bronze αποχρώσεις στα μάτια και η επιδερμίδα της φαινόταν αψεγάδιαστη.



Δεν είναι η πρώτη celebrity που επέλεξε την καυτή απόχρωση του καλοκαιριού (θυμήσου Emilia Clarke που αποχαιρέτησε τα καστανά της μαλλιά και είπε ναι στο honey blonde). Άλλες fan της τάσης είναι η Rihanna, όπως και η Suki Waterhouse, οι οποίες έχουν υιοθετήσει εδώ και καιρό.

