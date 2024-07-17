Ariana Grande: Είναι η νέα πρέσβειρα και «πρόσωπο» της Swarovski

Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια, στιχουργός και πρωταγωνίστρια, Αριάνα Γκράντε, είναι η νέα πρέσβειρα και πρόσωπο της Swarovski και θα πάρει το βάπτισμα του πυρός με μία εντυπωσιακή καμπάνια για τις γιορτές του 2024.

«Είναι τιμή μου να εκπροσωπώ έναν οίκο που μοιράζεται το πάθος μου για τη δημιουργικότητα, διευρύνει τα όρια πέρα από τον κόσμο του κοσμήματος και προωθεί τις αξίες της αυθεντικής αυτοέκφρασης. Ανυπομονώ να ξεκινήσω αυτό το ταξίδι και να εμπνεύσω τον κόσμο να αγκαλιάσει τη δική του μοναδική λάμψη» ανέφερε σε δήλωσή της η σταρ.

Η παγκόσμια διευθύντρια δημιουργικού του οίκου Giovanna Engelbert, δήλωσε με τη σειρά της: Η Αριάνα είναι μια λαμπρή καλλιτέχνιδα της οποίας η δημιουργικότητα λάμπει μέσα από τη σύνθεση τραγουδιών και τις φωνητικές της ερμηνείες, καθώς και από το προσωπικό της στυλ. Ανυπομονώ να συμμετάσχουμε μαζί σε δημιουργικούς διαλόγους έμπνευσης». Όπως αναφέρει το People, η φετινή χρονιά είναι μία από τις πιο δημιουργικές για την ποπ σταρ.

Τον Μάρτιο, κυκλοφόρησε το έβδομο άλμπουμ της «Eternal Sunshine» με τις επιτυχίες «We Can't Be Friends» και «yes, and?» να κατακτούν την κορυφή των charts. Επίσης πρόκειται να εμφανιστεί ως Glinda στο διάσημο μιούζικαλ «Wicked», με συμπρωταγωνίστρια την Σίνθια Ερίβο ως Elphaba.

Η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα στη μεγάλη οθόνη αναμένεται στις 27 Νοεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.