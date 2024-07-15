Οι Νέες Καθημερινές Εκδόσεις ανακοινώνουν ότι η δημοσιογράφος Έλις Κις αναλαμβάνει τη διεύθυνση της Vogue Greece. Mε μακρά και διεθνή δημοσιογραφική εμπειρία στον χώρο της μόδας, η Έλις Κις αναλαμβάνει τα καθήκοντα της Editor in Chief με όραμα την περαιτέρω ανάπτυξη της Vogue Greece.

Η Vogue Greece θα συνεχίσει να αναπτύσσεται στην Ελλάδα μέσα από μια πολύπλευρη και δυναμική πλατφόρμα, η οποία ηγείται της αγοράς και περιλαμβάνει την έντυπη έκδοση που κυκλοφορεί με την Καθημερινή της Κυριακής αλλά και αυτόνομη, την ιστοσελίδα Vogue.gr, την ισχυρή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το διεθνές συνέδριο μόδας Change Makers, μεταξύ άλλων εκδηλώσεων.

Η Έλις Κις γεννήθηκε στο Εδιμβούργο της Σκωτίας, σπούδασε στα Πανεπιστήμια του Κεντ και της Μπολόνιας και ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της στην εφημερίδα International Herald Tribune στο Παρίσι, ως βοηθός της θρυλικής δημοσιογράφου μόδας Suzy Menkes. Στη συνέχεια εντάχθηκε στην ομάδα της Kathimerini English Edition, την αγγλόγλωσση έκδοση της Καθημερινής. Έχει εργαστεί σε τηλεοπτικές εκπομπές ως αρχισυντάκτρια και σύμβουλος περιεχομένου, ενώ άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και διεθνή έντυπα. Η Κις κατείχε τη θέση της Fashion Features Director από τον Μάρτιο του 2019, που κυκλοφόρησε το πρώτο τεύχος της Vogue Greece.

H Vogue Greece εκδίδεται με άδεια χρήσης μετά από συμφωνία (licensed agreement) μεταξύ Condé Nast και Νέων Καθημερινών Εκδόσεων.

Εμβληματικά brands της διεθνούς εταιρείας ΜΜΕ Condé Nast εκδίδονται ανά τον κόσμο με αντίστοιχες συμφωνίες με τους κατά τόπους συνεργάτες της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.