Οι καθημερινές συνήθειες που επιταχύνουν τη γήρανση της επιδερμίδας

Η υγεία και η εμφάνιση του δέρματος επηρεάζονται έντονα από τις καθημερινές μας συνήθειες, όπως η διατροφή, η προστασία από τον ήλιο και η σωστή φροντίδα. Αν και η κληρονομικότητα παίζει ρόλο στη γήρανση της επιδερμίδας, μπορούμε να ελέγξουμε αρκετούς παράγοντες για να προστατέψουμε το δέρμα μας. Εδώ αναφέρονται οι πιο κοινοί λόγοι, που αν δεν προσέχουμε, ενδέχεται να επιταχύνουν τη φθορά της επιδερμίδας.

1. Κακή διατροφή

Η σύνδεση μεταξύ της διατροφής και της υγείας του δέρματος είναι ισχυρή. Η καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος έχει άμεσο αντίκτυπο στην όψη της επιδερμίδας μας, κάτι που πολλοί ειδικοί αναφέρουν ως "άξονα εντέρου-δέρματος". Πέρα από την κατανάλωση τροφών πλούσιων σε προβιοτικά και πρεβιοτικά που υποστηρίζουν την υγεία του εντέρου, η πρόσληψη αντιοξειδωτικών είναι επίσης σημαντική. Τα αντιοξειδωτικά, τα οποία βρίσκονται κυρίως σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, συμβάλλουν στην προστασία του οργανισμού από τις ελεύθερες ρίζες, οι οποίες είναι από τους βασικούς παράγοντες πρόωρης γήρανσης.

Διαβάστε ακόμα : Αυτά θα είναι τα 3 πιο τυχερά ζώδια της εβδομάδας

2. Δεν προστατεύεις το δέρμα σου απο τον ήλιο

Η έκθεση στον ήλιο χωρίς επαρκή προστασία είναι μία από τις κύριες αιτίες των ορατών σημαδιών γήρανσης στο δέρμα. Πολλές από αυτές τις βλάβες μπορούν να προληφθούν με την καθημερινή χρήση αντηλιακού, ανεξαρτήτως εποχής ή καιρού. Είναι σημαντικό να το ανανεώνουμε συχνά κατά τη διάρκεια της ημέρας, ιδίως αν βρισκόμαστε σε εξωτερικούς χώρους. Το αντηλιακό μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης ρυτίδων και κηλίδων και διατηρεί την υγεία του δέρματος σε βάθος χρόνου.

3. Κάνεις εντατική απολέπιση

Η υπερβολική χρήση προϊόντων απολέπισης ή έντονων συστατικών, όπως η ρετινόλη, μπορεί να αποδυναμώσει τον φυσικό φραγμό του δέρματος, αφήνοντάς το πιο εκτεθειμένο σε περιβαλλοντικούς παράγοντες. Ο δερματικός φραγμός είναι σημαντικός για τη διατήρηση της υγρασίας και της συνολικής υγείας του δέρματος. Για να τον διατηρήσουμε ισχυρό, καλό είναι να αποφεύγουμε τη συνεχή και επιθετική χρήση απολεπιστικών προϊόντων και να επιλέγουμε πιο ήπια προϊόντα φροντίδας.

Αποφεύγοντας αυτές τις επιβλαβείς συνήθειες και υιοθετώντας σωστές πρακτικές, μπορούμε να υποστηρίξουμε τη φυσική λάμψη και υγεία της επιδερμίδας μας για περισσότερο χρόνο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.