Εσύ ξέρεις πόσο συχνά πρέπει να καθαρίζεις τις βούρτσες των μαλλιών σου;

Όλες ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να καθαρίζουμε τακτικά τα πινέλα του μακιγιάζ μας για να αποφύγουμε κάθε πιθανή μόλυνση στο πρόσωπό μας. Αλλά τι γίνεται με τις βούρτσες των μαλλιών μας; Μήπως τις παραμελούμε λιγάκι; Αν η απάντηση είναι ναι, ήρθε η ώρα να το αλλάξεις! Μια βρώμικη βούρτσα μπορεί να κάνει περισσότερη ζημιά στο τριχωτό της κεφαλής απ’ όση φαντάζεσαι.

Με τον καιρό, η βούρτσα μαλλιών συσσωρεύει τρίχες, λιπαρότητα, νεκρά κύτταρα του δέρματος, υπολείμματα προϊόντων και ακαθαρσίες από το περιβάλλον. Όλα αυτά μεταφέρονται ξανά στα μαλλιά σου κάθε φορά που τη χρησιμοποιείς, και μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό στο τριχωτό, να δημιουργήσουν λιπαρότητα ή να κάνουν τα μαλλιά σου να δείχνουν θαμπά και μπερδεμένα. Σκέψου πόσο καλύτερα θα φαίνονται τα μαλλιά σου αν φροντίσεις τη βούρτσα σου με την ίδια επιμέλεια που φροντίζεις το υπόλοιπο beauty routine σου!

Ας δούμε γιατί είναι τόσο σημαντικό να καθαρίζεις τη βούρτσα σου, πώς να το κάνεις και πόσο συχνά.

Γιατί πρέπει να καθαρίζεις τη βούρτσα μαλλιών σου;

Με κάθε χρήση, η βούρτσα σου μαζεύει περισσότερα από ό,τι φαντάζεσαι. Εκτός από τις τρίχες που συσσωρεύονται, παραμένουν έλαια, υπολείμματα από τα προϊόντα styling που χρησιμοποιείς, ακόμα και νεκρά κύτταρα του δέρματος ή σκόνη. Αυτά τα μικροσκοπικά "σκουπίδια" επανέρχονται στα μαλλιά σου κάθε φορά που τη χρησιμοποιείς, με αποτέλεσμα τα μαλλιά σου να γίνονται πιο λιπαρά, να φριζάρουν ή να μπλέκονται πιο εύκολα.

Όταν καθαρίζεις τακτικά τη βούρτσα σου, θα παρατηρήσεις άμεση διαφορά, τα μαλλιά σου θα είναι πιο καθαρά, λιγότερο λιπαρά και σίγουρα πιο λαμπερά.

Πόσο συχνά πρέπει να καθαρίζεις τη βούρτσα σου;

Για τις περισσότερες, ένας καθαρισμός μία φορά το μήνα είναι αρκετός. Αν όμως χρησιμοποιείς πολλά προϊόντα styling ή έχεις λιπαρό τριχωτό, καλό θα ήταν να την καθαρίζεις μία φορά την εβδομάδα. Αν ταλαιπωρείσαι και από πιτυρίδα, ο τακτικός καθαρισμός βοηθά να μη μεταφέρονται τα νεκρά κύτταρα του δέρματος πίσω στα μαλλιά σου, κάνοντάς τα πιο υγιή και καθαρά.

Επίσης, μην ξεχνάς να αφαιρείς καθημερινά τις τρίχες που έχουν κολλήσει στη βούρτσα σου. Έτσι, θα προλάβεις την υπερβολική συσσώρευση και θα κρατήσεις τη βούρτσα σου πάντα σε καλή κατάσταση.

Πώς να καθαρίσεις τη βούρτσα μαλλιών σου

Αρχικά, πρέπει να βγάλεις όλες τις τρίχες που έχουν μπλεχτεί στη βούρτσα. Για αυτό, χρησιμοποίησε τα δάχτυλά σου ή κάποιο μυτερό αντικείμενο, όπως ψαλίδι, ξυλάκι ή ακόμα και ένα στυλό. Αφού καθαρίσεις τις τρίχες, ακολούθησε τα εξής βήματα:

Για πλαστικές ή συνθετικές βούρτσες, βύθισε τη βούρτσα σε αντιβακτηριδιακό σαπούνι ή ήπιο σαμπουάν.

Για τις ξύλινες βούρτσες, χρησιμοποίησε μια οδοντόβουρτσα βουτηγμένη σε σαπουνόνερο και τρίψε προσεκτικά τις τρίχες μεταξύ τους, προσέχοντας να μην τη βυθίσεις τελείως στο νερό.

Ξέπλυνε καλά τη βούρτσα κάτω από τρεχούμενο νερό, φροντίζοντας να μην μουλιάσει το ξύλο ή το υλικό της βούρτσας.

Στύψε το νερό που έχει μείνει και άφησε τη βούρτσα να στεγνώσει με τις τρίχες προς τα κάτω πάνω σε μια καθαρή πετσέτα, σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Βεβαιώσου ότι η βούρτσα είναι εντελώς στεγνή πριν τη χρησιμοποιήσεις ξανά για να αποφύγεις τη δημιουργία μούχλας.

Πότε να αντικαταστήσεις τη βούρτσα σου

Μια καλή βούρτσα έχει διάρκεια ζωής περίπου 6 έως 12 μήνες. Αν παρατηρήσεις ότι οι τρίχες είναι σπασμένες ή λυγισμένες, ή αν η βούρτσα δεν ξεμπλέκει τα μαλλιά σου όπως πριν, τότε ήρθε η ώρα να την αντικαταστήσεις. Μια φθαρμένη βούρτσα μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα μαλλιά και το τριχωτό της κεφαλής. Αν η βούρτσα σου είναι σε καλή κατάσταση, προσπάθησε να την αντικαθιστάς τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Και να θυμάσαι, ο τακτικός καθαρισμός θα παρατείνει τη διάρκεια ζωής της!

