Δάφνη Βαλέντε: Η αποκάλυψή της για το δικό της φόρεμα που φόρεσε η Kate Hudson (και πλήρωσε για να το πάρει)

Τα ντραπαρίσματά της είναι χαρακτηριστικά

Δάφνη Βαλέντε: Η αποκάλυψή της για το δικό της φόρεμα που φόρεσε η Kate Hudson (και πλήρωσε για να το πάρει)

Και το συγκεκριμένο ρούχο που αγόρασε και φόρεσε στα γενέθλια του αδερφού της η Kate Hudson στις πρόσφατες διακοπές της στην Ελλάδα, ένα από τα πιο πετυχημένα σχέδια της κολεξιόν της. Το Polyhymnia μεταξωτό φόρεμα με έναν ώμο έχει γίνει ανάρπαστο και στους τρεις χρωματισμούς που κυκλοφόρησε.

Azure, Greek Blue και Emerald. Και αυτό το τελευταίο διάλεξε και αγόρασε από τις Σπέτσες η διάσημη ηθοποιός και το κρατούσε για μια ιδιαίτερη στιγμή. Και τι καλύτερο από τη βραδιά των γενεθλίων του αδερφού της αποθεώνοντας το ρούχο που διάλεξε γράφοντας πως απολαμβάνει να το φοράει τόσο όσο να γιορτάζει τον αδερφό της. Όσο για την τιμή του... Με μια πρόχειρη αναζήτηση βρήκαμε πως το one size φόρεμα κοστίζει 414 Ευρώ.

Η Kate Hudson με το φόρεμα της Δάφνης Βαλέντε

Λίγο μετά την επίδειξή της στο Athens Fashion Week η ίδια η σχεδιάστρια όταν ρωτήθηκε είπε πως αυτά που έγραψε η Kate Hudson ήταν το καλύτερο κομπλιμέντο που θα μπορούσε να της κάνει.

