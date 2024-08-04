O αποχρωματισμός, το ξεφλούδισμα ή οι ραβδώσεις στα νύχια είναι κοινά, ειδικά μεταξύ των ατόμων που κάνουν συχνά επαγγελματικό μανικιούρ ή κάνουν πολύ πρακτικό καθαρισμό. Αλλά το ξεφλούδισμα των νυχιών μπορεί να είναι κάτι περισσότερο από μια απλή ενόχληση. Μερικές φορές, η υγεία των νυχιών σου μπορεί πραγματικά να μαρτυρήσει κάτι για την εσωτερική σου υγεία.

Πολλοί άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν πόσο σημαντική είναι η κατανόηση των αλλαγών στο σώμα και κάτι τόσο απλό όπως οι αλλαγές στα νύχια θα μπορούσαν να δείξουν πιθανά προβλήματα που συμβαίνουν εσωτερικά.Επομένως, το να μπορούμε να αναγνωρίσουμε τις αλλαγές στα νύχια και να απευθυνθούμε στον γιατρό είναι σημαντικό.

Παρακάτω θα βρεις οκτώ κοινούς παράγοντες που προκαλούν το ξεφλούδισμα των νυχιών — και πώς να τους αποφύγεις, σύμφωνα με τους δερματολόγους:

1. Χημική έκθεση

Το υπερβολικό πλύσιμο των χεριών, οι χημικοί διαλύτες ή τα πολύ δυνατά σαπούνια μπορεί να αρχίσουν να στεγνώνουν το νύχι και να αρχίσουν να προκαλούν ξεφλούδισμα.

Τα σαπούνια και τα προϊόντα καθαρισμού έχουν σχεδιαστεί για να αφαιρούν λάδια και λίπη, αλλά στη διαδικασία αφαιρούν επίσης τα προστατευτικά φυσικά έλαια από το δέρμα και τα νύχια.

Ως λύση μπορείς να φοράς γάντια όταν χρησιμοποιείς δυνητικά σκληρές χημικές ουσίες και να βάζεις βαζελίνη ή μια ενυδατική κρέμα που περιέχει ουρία μετά από κάθε πλύσιμο των χεριών.

2. Πολύ λίγη ή υπερβολική υγρασία

Αν και μπορεί να θεωρείς τα νύχια σου ως κάτι που είναι φυσικά ξηρό, στην πραγματικότητα περιέχουν υγρασία και χρειάζονται τη σωστή ποσότητα για να παραμείνουν δυνατά. Αν μουλιάζεις πολύ τα χέρια σου (όπως όταν πλένεις τα πιάτα), απλώς αφαιρείς την υγρασία ή τα φυσικά έλαια που υπάρχουν στο δέρμα και τα νύχια σου και τα αφήνεις να στεγνώσουν και να γίνουν λίγο πιο εύθραυστα. Αν και είναι λίγο αντιφατικό επειδή τα μουλιάζεις σε νερό, αυτό είναι στην πραγματικότητα ένα από τα πράγματα που τα αφυδατώνουν γιατί τότε το νύχι δεν θα μπορεί να συγκρατήσει τόσο πολύ λάδι ή να λάβει τόσο πολύ νερό.

Η λύση: Ακριβώς όπως και με τις σκληρές χημικές ουσίες, η λύση είναι να φοράς γάντια όποτε χρειάζεται να βρέχεις τα χέρια σου πέρα από το κανονικό και να εφαρμόζεις μια ενυδατική κρέμα μετά από κάθε πλύσιμο.

3. Τραύμα στο νύχι

Ναι, μιλάμε για το μανικιούρ. Η εφαρμογή ακρυλικού ή οποιουδήποτε τεχνητού μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην πλάκα των νυχιών και να προκαλέσει ξεφλούδισμα και, στη συνέχεια, οποιοδήποτε είδος τραύματος, μπορεί να συμβάλει σε αυτό, όπως και ξεφλούδισμα.

Η λύση: Για να ελαχιστοποιήσεις τη ζημιά όταν φτιάχνεις τα νύχια σου, ζήτησε από την μανικιουρίστα να αφήσει τα προστατευτικά πετσάκια στη θέση τους και να μην φουσκώσουν πολύ. Η Nyanda λέει ότι η εφαρμογή μιας ενισχυτικής τελικής επίστρωσης μπορεί επίσης να βοηθήσει.

4. Ανεπάρκεια θρεπτικών συστατικών

Η πιο κοινή αναιμία, η σιδηροπενική αναιμία, μπορεί να προκαλέσει στους ασθενείς ξεφλούδισμα των νυχιών. Έτσι, εάν ένας ασθενής έχει ιστορικό αναιμίας ή παρουσιάζει αλλαγές στα νύχια και άλλα συμπτώματα όπως κόπωση, ίσως πρέπει να ζητήσει αξιολόγηση από τον γιατρό ή τον δερματολόγο του. Ένας γιατρός μπορεί να κάνει εξετάσεις αίματος για να διαπιστώσει εάν έχεις χαμηλή περιεκτικότητα σε απαραίτητα θρεπτικά συστατικά όπως ο σίδηρος.

Εάν έχεις σιδηροπενική αναιμία, είναι σημαντικό να αξιολογήσεις τη διατροφή σου και να εστιάσεις στις τροφικές πηγές του μετάλλου, αλλά ένας γιατρός μπορεί να σε ενημερώσει εάν συνιστώνται συμπληρώματα για την περίπτωσή σου.

5. Πρόβλημα με τον θυρεοειδή

Οι γυναίκες έχουν πέντε έως οκτώ φορές περισσότερες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν προβλήματα θυρεοειδούς από τους άνδρες. Ο θυρεοειδής επηρεάζει σχεδόν κάθε κύτταρο του σώματος και αν προκαλεί συστηματική ανισορροπία, είναι λογικό να επηρεαστούν τα νύχια. Τα συμπτώματα του υποθυρεοειδισμού περιλαμβάνουν ξηρό δέρμα, εύθραυστα νύχια και αραιά μαλλιά.

Η λύση: Εάν αντιμετωπίζεις ένα συνδυασμό των προαναφερθέντων προβλημάτων, είναι καλή ιδέα να προγραμματίσεις μια επίσκεψη στο γιατρό σου για να υποβληθείς σε έλεγχο του θυρεοειδούς σου.

6. Πρόβλημα στα νεφρά

Τα νεφρά έχουν μια πολύ σημαντική λειτουργία στη διατήρηση της λειτουργίας του σώματος όσον αφορά την απομάκρυνση τυχόν τοξινών από το σώμα και την απέκκρισή τους, έτσι τυχόν προβλήματα με τα νεφρά μπορεί τελικά να προκαλέσουν αλλαγές στα νύχια. Ξηρό δέρμα, χαμηλά επίπεδα ενέργειας, αυξημένη ούρηση και μυϊκές κράμπες είναι μεταξύ των άλλων ενδείξεων νεφρικής νόσου.

Εάν έχεις νεφρική νόσο, μίλησε με το γιατρό σου σχετικά με τροποποιήσεις του τρόπου ζωής ή φάρμακα που μπορούν να βοηθήσουν να διατηρήσεις την κατάσταση υπό έλεγχο.

7. Φάρμακα

Ορισμένα φάρμακα μπορεί να προκαλέσουν ξήρανση των νυχιών. Εάν συμβαίνει αυτό, ο γιατρός σου θα πρέπει να σε συμβουλεύσει κατάλληλα.

8. Μύκητας

Τέλος, ένας μύκητας μπορεί να φταίει για το ξεφλούδισμα των νυχιών. Η μυκητιασική λοίμωξη του νυχιού μπορεί επίσης να προκαλέσει πάχυνση του νυχιού ή αποχρωματισμό που ξεκινά από την άκρη και εξαπλώνεται προς την επιδερμίδα, σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Δερματολογίας.

Για να διαγνώσεις τη μυκητιασική λοίμωξη και να βρεις την καλύτερη θεραπεία, συμβουλεύσου τον δερματολόγο σου.

