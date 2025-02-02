Μύθος ή αλήθεια; Το κούρεμα βοηθάει τα μαλλιά μας να μακρύνουν;

Αν έχεις ακούσει κι εσύ τη γνωστή φράση «αν θες να μακρύνουν τα μαλλιά σου, πρέπει να τα κουρεύεις συχνά», τότε ξέρεις πως το θέμα του κουρέματος προκαλεί μεγάλη συζήτηση.

Από τη μία, υπάρχουν εκείνοι που κουρεύονται συστηματικά για να διατηρήσουν τα μαλλιά τους υγιή και δυνατά.

Από την άλλη, υπάρχουν οι «αντιστάρ» του κομμωτηρίου, που αποφεύγουν το ψαλίδι όσο τίποτ'άλλο, πιστεύοντας ότι κάθε τρίχα που πέφτει απο το κεφάλι, τους απομακρύνει από το όνειρο της...ραπουνζέλ.

Αλλά τι ισχύει τελικά; Κάνει το κούρεμα τα μαλλιά πιο δυνατά ή είναι απλά ένας ακόμα μύθος ομορφιάς;

Τα μαλλιά δεν σταματούν ποτέ να «δουλεύουν»

Πριν καταλήξουμε αν το κούρεμα βοηθά στην ενδυνάμωση των μαλλιών, ας ρίξουμε μια ματιά στο πώς μεγαλώνουν τα ίδια τα μαλλιά σου:

Αναγενής φάση: Είναι η περίοδος που η τρίχα μεγαλώνει από τη ρίζα και μπορεί να διαρκέσει 2 έως 7 χρόνια! Σε αυτή τη φάση, η τρίχα μπορεί να μακρύνει περίπου 1 με 1,5 εκατοστό τον μήνα.

Καταγενής φάση: Σε αυτό το στάδιο, η ανάπτυξη σταματά και η τρίχα προετοιμάζεται για πτώση.

Τελογενής φάση: Η τρίχα αποχωρεί από το κεφάλι σου και ο κύκλος ξεκινά ξανά με νέα μαλλιά.

Το βασικό που πρέπει να καταλάβεις είναι ότι η ανάπτυξη της τρίχας συμβαίνει στη ρίζα και όχι στις άκρες. Δηλαδή, είτε κόψεις τα μαλλιά σου είτε όχι, ο ρυθμός ανάπτυξης δεν αλλάζει.

Το κούρεμα βοηθά στην ανάπτυξη των μαλλιών;

Η απάντηση είναι ξεκάθαρη: Όχι, το κούρεμα δεν κάνει τα μαλλιά να μεγαλώνουν πιο γρήγορα. Ο λόγος είναι απλός. Η τρίχα μεγαλώνει από τη ρίζα και όχι από τις άκρες, οπότε το ψαλίδι δεν μπορεί να δώσει κάποιο… boost στην ανάπτυξη. Αυτό που κάνει, όμως, είναι να απομακρύνει τις κατεστραμμένες άκρες, αποτρέποντας το σπάσιμο και δίνοντας στα μαλλιά σου πιο υγιή και δυνατή όψη.

Σκέψου το κάπως έτσι: Αν οι άκρες σου είναι γεμάτες ψαλίδα, σπάνε και φθείρονται. Αυτό σημαίνει ότι ενώ η τρίχα συνεχίζει να μεγαλώνει από τη ρίζα, οι άκρες «χάνονται» λόγω της φθοράς, οπότε στην πραγματικότητα τα μαλλιά σου δεν φαίνονται πιο μακριά.

Τελικά, πότε πρέπει να κόβεις τα μαλλιά σου;

Αν θέλεις τα μαλλιά σου να δείχνουν υγιή και περιποιημένα, τότε ναι, το κούρεμα είναι απαραίτητο. Δεν χρειάζεται να τα κόβεις υπερβολικά συχνά, αλλά αν βλέπεις:

-Ψαλίδα στις άκρες

-Ταλαιπωρημένες και ξηρές τρίχες που σπάνε εύκολα

-Απώλεια όγκου και τα μαλλιά σου μοιάζουν άτονα … τότε το ψαλίδι είναι η μόνη λύση!

Αν έχεις λεπτή τρίχα ή κάνεις συχνά θερμικά styling, ένα καθάρισμα κάθε 8-12 εβδομάδες είναι ιδανικό. Αν τα μαλλιά σου είναι πιο ανθεκτικά, μπορείς να το καθυστερήσεις λίγο παραπάνω.

Τι άλλο μπορείς να κάνεις για πιο δυνατά μαλλιά;

Αν θέλεις πραγματικά να βοηθήσεις την τρίχα σου να γίνει πιο δυνατή και υγιής, τότε πρέπει να φροντίσεις το τριχωτό της κεφαλής σου.

Ενυδάτωση & διατροφή – Το να πίνεις αρκετό νερό και να τρως τροφές πλούσιες σε βιταμίνες Β, σίδηρο και πρωτεΐνες, κάνει τεράστια διαφορά.

Σωστό λούσιμο – Αν λούζεσαι καθημερινά με «σκληρά» σαμπουάν, μπορεί να αφυδατώσεις την τρίχα σου και να προκαλέσεις περισσότερη ψαλίδα.

Μάσκες και θεραπείες – Ειδικά αν χρησιμοποιείς συχνά θερμότητα, μια καλή μάσκα κερατίνης ή έλαια όπως το καστορέλαιο θα βοηθήσουν τα μαλλιά σου να παραμείνουν πιο ανθεκτικά.

Το κούρεμα δεν κάνει τα μαλλιά να μεγαλώνουν πιο γρήγορα, αλλά βοηθά στο να δείχνουν υγιή, δυνατά και περιποιημένα. Αν θέλεις πραγματικά πιο δυνατή και ανθεκτική τρίχα, επένδυσε στη σωστή φροντίδα και σε μια ρουτίνα περιποίησης που θα ενισχύσει τη ρίζα των μαλλιών σου!

