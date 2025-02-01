Vegan vs Cruelty-free: Οι διαφορές στις ετικέτες που βλέπεις σε ολοένα και περισσότερα προϊόντα ομορφιάς

Σίγουρα θα έχεις δει στις ετικέτες των καλλυντικών σου τις λέξεις vegan και cruelty-free. Ακούγονται σαν να σημαίνουν το ίδιο, αλλά η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για δύο πολύ διαφορετικές έννοιες. Αν προσπαθείς να κάνεις πιο ηθικές επιλογές στην καθημερινότητά σου, είναι σημαντικό να ξέρεις τι σημαίνει κάθε όρος και πώς να διαλέγεις προϊόντα που ταιριάζουν στις αξίες σου.

Ας το κάνουμε λοιπόν απλό και ξεκάθαρο!

Τι σημαίνει το vegan στα καλλυντικά;

Όταν ένα προϊόν αναγράφει ότι είναι vegan, σημαίνει ότι δεν περιέχει κανένα συστατικό ζωικής προέλευσης. Αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο τα προφανή, όπως το γάλα και το μέλι, αλλά και συστατικά που δεν θα σου περνούσαν από το μυαλό, όπως η λανολίνη (που προέρχεται από το μαλλί των προβάτων) ή κάποιες μορφές γλυκερίνης που μπορεί να προέρχονται από ζωικά λίπη.

Ωστόσο, πρόσεξε κάτι πολύ σημαντικό: vegan δεν σημαίνει απαραίτητα cruelty-free. Ένα προϊόν μπορεί να μην περιέχει ζωικά συστατικά, αλλά να έχει δοκιμαστεί σε ζώα, ειδικά αν πωλείται σε χώρες όπου οι δοκιμές είναι υποχρεωτικές.

Και το cruelty-free τι σημαίνει;

Αν ένα καλλυντικό είναι cruelty-free, σημαίνει ότι δεν έχει δοκιμαστεί σε ζώα, ούτε το ίδιο ούτε τα επιμέρους συστατικά του. Οι εταιρείες που σέβονται αυτή την αρχή επιλέγουν εναλλακτικές μεθόδους δοκιμών, όπως πειράματα σε εργαστηριακές καλλιέργειες κυττάρων ή δοκιμές σε εθελοντές.

Εδώ όμως υπάρχει ένα άλλο κενό: cruelty-free δεν σημαίνει αυτόματα και vegan. Μπορεί ένα προϊόν να μην έχει δοκιμαστεί σε ζώα, αλλά να περιέχει συστατικά ζωικής προέλευσης, όπως κερί μέλισσας ή κολλαγόνο.

Πώς να ξεχωρίσεις τα αυθεντικά vegan & cruelty-free προϊόντα

Αν θέλεις να είσαι σίγουρη ότι τα καλλυντικά σου ούτε δοκιμάζονται σε ζώα, ούτε περιέχουν ζωικά συστατικά, τότε πρέπει να αναζητάς προϊόντα που είναι και vegan και cruelty-free.

Τι να προσέξεις:

-Πιστοποιήσεις από οργανισμούς όπως το Leaping Bunny και το PETA Cruelty-Free για να διασφαλίσεις ότι ένα προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί σε ζώα.

-Ετικέτες που αναφέρουν ότι το προϊόν είναι vegan ή το έχουν πιστοποιήσει οργανισμοί όπως το Vegan Society.

-Μια γρήγορη έρευνα στο διαδίκτυο, πολλές φορές οι ίδιες οι εταιρείες διευκρινίζουν τη φιλοσοφία τους σχετικά με τις δοκιμές και τα συστατικά τους.

Και τελικά, τι έχει σημασία;

Το να επιλέγεις vegan ή cruelty-free προϊόντα είναι καθαρά προσωπική προτίμηση και εξαρτάται από τις αξίες και τις προτεραιότητές σου. Κάποιοι αποφεύγουν τα προϊόντα που δοκιμάζονται σε ζώα, άλλοι δεν θέλουν καθόλου ζωικά συστατικά στην περιποίησή τους, ενώ κάποιοι ψάχνουν προϊόντα που καλύπτουν και τις δύο προϋποθέσεις.

Το σημαντικό είναι να ξέρεις ακριβώς τι σημαίνουν αυτοί οι όροι, ώστε να μπορείς να κάνεις συνειδητές επιλογές. Γιατί η ομορφιά δεν είναι μόνο θέμα εμφάνισης, αλλά και ηθικής!

