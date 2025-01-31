Τελικά το νέρο βοηθάει την επιδερμίδα μας ή είναι απλά ένας μύθος;

Έχουμε ακούσει όλοι τους διάσημους να λένε πως το μυστικό για την τέλεια επιδερμίδα τους είναι το… πολύ νερό. Και, αν και δεν αμφιβάλλουμε ότι πίνουν αρκετό H2O καθημερινά, σίγουρα η ρουτίνα τους περιλαμβάνει και Botox, fillers και θεραπείες προσώπου που παίζουν τον βασικό ρόλο για την όψη τους. Αλλά, αναρωτιόμαστε, πραγματικά το νερό κάνει κάτι για το δέρμα μας ή πρόκειται για έναν ακόμα μύθο; Ας το εξετάσουμε.

Πόσο βοηθάει το νερό το δέρμα μας;

Η ενυδάτωση είναι σημαντική για την υγεία μας, και σίγουρα το νερό παίζει ρόλο σε αυτό, αλλά όταν μιλάμε για το δέρμα, η κατάσταση είναι λίγο πιο περίπλοκη. Αν το δέρμα σας είναι αφυδατωμένο, η κατανάλωση νερού μπορεί να το βοηθήσει να επανέλθει και να αποκτήσει ξανά λάμψη. Θα μειώσει την εμφάνιση των λεπτών γραμμών και θα επαναφέρει την ελαστικότητα που μπορεί να λείπει από το ξηρό δέρμα. Ωστόσο, αν το δέρμα σας είναι ήδη ενυδατωμένο, δεν θα δείτε καμία αλλαγή, καθώς το δέρμα δεν χρειάζεται πλέον επιπλέον νερό.

Όταν το δέρμα είναι αφυδατωμένο, οι λεπτές γραμμές και οι ρυτίδες φαίνονται πιο έντονες επειδή τα κύτταρα χάνουν την «πυκνότητά» τους και το δέρμα γίνεται θαμπό και ξηρό. Επομένως, το να πίνετε νερό έχει πραγματικά θετικό αποτέλεσμα, αλλά μόνο αν το δέρμα σας το έχει ανάγκη. Αν ήδη το φροντίζετε σωστά και είναι υγιές, δεν υπάρχει λόγος να περιμένετε δραματική αλλαγή.

Πόσο νερό πρέπει να πίνουμε;

Η παραδοσιακή σύσταση για 8 ποτήρια νερό την ημέρα παραμένει δημοφιλής, αλλά δεν είναι απόλυτη αλήθεια για όλους μας. Ανάλογα με τον καιρό, το επίπεδο άσκησης και άλλες συνθήκες υγείας, η ποσότητα που χρειαζόμαστε μπορεί να διαφέρει. Σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες των Εθνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων Επιστημών, Μηχανικής και Ιατρικής των ΗΠΑ, οι άνδρες χρειάζονται περίπου 15,5 φλιτζάνια την ημέρα και οι γυναίκες 11,5 φλιτζάνια. Αυτά τα ποσά περιλαμβάνουν και τα υγρά που λαμβάνουμε από τις τροφές μας, οπότε δεν χρειάζεται να μετράτε μόνο το νερό.

Αξιοσημείωτο είναι πως ο σωστός τρόπος να παρακολουθούμε την ενυδάτωσή μας είναι να ακούσουμε το σώμα μας. Αν διψάμε, πρέπει να πίνουμε νερό, και αν το δέρμα μας φαίνεται ξηρό, ίσως πρέπει να το ενυδατώσουμε λίγο παραπάνω.

Τι γίνεται με τα ηλεκτρολύτες;

Πολλές μάρκες υποστηρίζουν πως οι σκόνες ηλεκτρολυτών και ενυδάτωσης προσφέρουν υγιές, λαμπερό δέρμα, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχουν αρκετές επιστημονικές μελέτες για να το αποδείξουν. Η θεωρία είναι ότι οι ηλεκτρολύτες βοηθούν το δέρμα να συγκρατήσει νερό και ότι το ασβέστιο και το κάλιο ενισχύουν τα λιπαρά οξέα στο δέρμα, βελτιώνοντας τον φραγμό του. Όμως, οι δερματολόγοι συμφωνούν ότι τα ηλεκτρολύτες ίσως βοηθούν περισσότερο αθλητές ή άτομα με έντονη εφίδρωση ή αφυδάτωση λόγω ασθένειας, παρά για το μέσο άτομο.

Αν και οι ηλεκτρολύτες μπορούν να βοηθήσουν στην πιο αποτελεσματική απορρόφηση του νερού, συνήθως για τους περισσότερους ανθρώπους το να πίνουν απλώς καθαρό νερό είναι αρκετό για να διατηρηθούν ενυδατωμένοι.

Μην ξεχνάτε την ενυδατική κρέμα

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι το νερό, όσο και αν είναι απαραίτητο, δεν είναι αρκετό από μόνο του για υγιές δέρμα. Μια καλή ενυδατική κρέμα είναι εξίσου σημαντικη, αν όχι απαραίτητη. Οι δερματολόγοι συμφωνούν πως η χρήση ήπιων καθαριστικών και η ενυδάτωση με καλή ενυδατική κρέμα είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για το δέρμα σου. Αν έχεις ξηρό δέρμα, μια καλή ενυδατική είναι απαραίτητη για να το προστατεύσεις και να το διατηρήσεις υγιές.

Οπότε, αν και το νερό είναι σίγουρα ωφέλιμο, μην ξεχνάς να φροντίζεις το δέρμα σου με τις σωστές κρέμες και να το προστατεύεις από το περιβάλλον. Αν ακολουθήσεις αυτή την ισχυρή συνήθεια, το δέρμα σου θα ανταμείψει την προσπάθειά σου με υγιή και λαμπερή όψη.

