Mary Phillips: Η makeup wizard έχει ακόμη ένα genius hack – Αυτή τη φορά για το lip liner

H Mary Phillips έχει πλέον καθιερωθεί ως πραγματική ιδιοφυΐα στο μακιγιάζ. Η διάσημη makeup artist συνεργάζεται με κορυφαίες celebrities όπως η JLo, η Kendall Jenner και η Hailey Bieber, και είναι γνωστή για το signature στιλ της: τέλεια γλυπτική στο πρόσωπο, γεμάτα χείλη, αόρατο περίγραμμα και διακριτική λάμψη.

Συνήθως, αυτές οι τεχνικές είναι αποκλειστικό προνόμιο των A-listers, αλλά η Phillips μοιράζεται συχνά τα μυστικά της στα social media. Πριν από λίγες εβδομάδες, μας έδειξε το viral contouring hack, όπου εφαρμόζει τη σκίαση πριν το foundation για ένα πιο φυσικό και αρμονικό αποτέλεσμα (ιδιοφυές, το ξέρουμε!).

Το νέο κόλπο για χείλη που φαίνονται μεγαλύτερα και πιο σαρκώδη

Τώρα, η Phillips επιστρέφει με ένα νέο makeup trick που υπόσχεται να μας χαρίσει ένα καλοσχηματισμένο lip contour, ικανό να συναγωνιστεί ακόμα και τα τέλεια χείλη της Kendall Jenner!

«Ξεκινάω από τις γωνίες του στόματος και σχεδιάζω το περίγραμμα ελάχιστα έξω από τη φυσική γραμμή των χειλιών», εξηγεί η Phillips μέσω Instagram. «Σε αυτά τα σημεία, μένω όσο πιο κοντά γίνεται στη φυσική γραμμή και απλώς την επεκτείνω ελαφρώς στο άνω και κάτω χείλος», συνεχίζει.

«Στη συνέχεια, τονίζω ελαφρώς το cupid’s bow (το κεντρικό σημείο του άνω χείλους), ακολουθώντας το φυσικό σχήμα του. Έπειτα, παίρνω ένα μαλακό πινέλο και σβήνω το περίγραμμα για ένα πιο φυσικό αποτέλεσμα. Τέλος, χρησιμοποιώ λίγο concealer με ένα λεπτό πινέλο για να καθαρίσω τις άκρες και να τελειοποιήσω το σχήμα».

Η Phillips ολοκληρώνει το look με lip gloss, και το τελικό αποτέλεσμα είναι τόσο φυσικό και ισορροπημένο, που δημιουργεί την ψευδαίσθηση πιο γεμάτων χειλιών, τόσο, που πολλοί μπορεί να πιστέψουν ότι υπάρχει μια μικρή παρέμβαση με filler! (Ίσως αυτός είναι ο λόγος πίσω από τις φήμες για lip fillers της Kendall Jenner...).

Τα προϊόντα που χρησιμοποίησε η Mary Phillips

Για να δημιουργήσει το look, η Phillips χρησιμοποίησε:

- Armani Beauty Lip Silk pencil στην απόχρωση 12

- Suqqu Gloss στην απόχρωση 02

