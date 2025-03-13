Donatella Versace: Παραιτείται από υπεύθυνη δημιουργικού του οίκου 

Τέλος εποχής για τον οίκο Versace. Η Donatella Versace πρόκειται να παραιτηθεί από τη διεύθυνση δημιουργικού του οίκου μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες, ανακοίνωσε την Πέμπτη η ιδιοκτήτρια Capri Holdings.
Η Donatella, 69 ετών, θα αναλάβει το ρόλο της επικεφαλής πρέσβειρας της μάρκας από τον επόμενο μήνα, παραδίδοντας τα σχεδιαστικά ηνία στον Dario Vitale, ο οποίος εντάσσεται στην ιταλική μάρκα πολυτελείας Miu Miu, μέρος του Prada 1913. Fgroup.
"Ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου να συνεχίσω την κληρονομιά του αδερφού μου Gianni. Ήταν η αληθινή ιδιοφυΐα, αλλά ελπίζω να έχω λίγο από το πνεύμα και την επιμονή του", είπε η Donatella, η οποία ανέλαβε μετά τη δολοφονία του Gianni στο Μαϊάμι το 1997.
"Η ανάδειξη της επόμενης γενιάς σχεδιαστών ήταν πάντα σημαντική για μένα. Είμαι ενθουσιασμένη που ο Dario Vitale θα είναι μαζί μας, και ενθουσιασμένη που θα δω τη Versace με νέο βλέμμα", πρόσθεσε.
H απόφασή της έρχεται εν μέσω αναφορών ότι η Prada είναι κοντά σε συμφωνία για την αγορά της Versace από την Capri, αφού συμφώνησε σε τίμημα σχεδόν 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ.
