Gigi Hadid: Περπάτησε στην πασαρέλα κατά τη διάρκεια του Fashion Week στο Παρίσι

Αυτές τις μέρες, οι φαν της μόδας περιμένουν με ανυπομονησία τις μεγαλύτερες supermodels να περπατήσουν στις πασαρέλες για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025. Αν και έχουμε δει κάποιες εντυπωσιακές παρουσίες, στο Λονδίνο η Florence Pugh περπάτησε για τον Harris Reed και η Naomi Campbell μας έδειξε το χαρακτηριστικό της περπάτημα στο Burberry, ενώ στο Μιλάνο η Doechii έκανε το ντεμπούτο της για το Dsquared², αρκετοί από τους αγαπημένους μας stars είχαν απουσιάσει… μέχρι τώρα.

Ο Schiaparelli παρουσίασε την επίδειξή του στο Παρίσι την Πέμπτη 6 Μαρτίου, και όπως ήταν αναμενόμενο, είχε μια front row γεμάτη αστέρια, με τη Doja Cat και τη Doechii να είναι μεταξύ των καλεσμένων. Αλλά το πιο συναρπαστικό της βραδιάς ήταν το ότι η Gigi Hadid περπάτησε στην πασαρέλα.

Το Shearling σακάκι της Gigi

Κάθε σεζόν, τουλάχιστον ένα supermodel περπατάει στο show του Schiaparelli. Η Kendall Jenner ήταν μια σταθερή αξία τα τελευταία χρόνια, περπατώντας σε πασαρέλες haute couture και ready-to-wear. Φέτος όμως, η 818 Tequila απουσίαζε και στη θέση της ήταν η Gigi Hadid, η οποία εντυπωσίασε με το σύνολό της, το οποίο ήταν απλά τέλειο.

Η Gigi, με τα νέα ασημένια μαλλιά της, άνοιξε την επίδειξη με μία εξαιρετικά glam εκδοχή του παραδοσιακού στυλ του κοστουμιού. Φορούσε ένα μαύρο σακάκι με oversized γιακά από shearling, που έδινε την απόλυτη αίσθηση πολυτέλειας και κομψότητας. Το σακάκι ήταν δεμένο στη μέση με μια ζώνη με διπλό λουράκι και μια τεράστια χρυσή αγκράφα με κεντρική τρύπα, που ήταν το χαρακτηριστικό σήμα κατατεθέν της μάρκας.

Το CorpCore στυλ

Ο όρος CorpCore, που αναφέρεται στα εξελιγμένα επαγγελματικά ντυσίματα, έχει κερδίσει μεγάλη δημοτικότητα τελευταία ανάμεσα στους σταρ. Η Hailey Bieber και η Cynthia Erivo εμφανίζονται συχνά σε red carpet και άλλες εκδηλώσεις με boxy κοστούμια και γραβάτες, ενώ η Beyoncé και η Jennifer Lawrence έχουν υιοθετήσει μια πιο τολμηρή, πιο σέξι εκδοχή του στυλ.

Για να ολοκληρώσει το look της, η Hadid φόρεσε παντελόνια καουμπόη με ψηλόμεση μέση, φτιαγμένα από το ίδιο ύφασμα. Για να δώσει έμφαση στο rancher θέμα, ολοκλήρωσε το look με western-style μποτάκια και μια μαύρη τσάντα διακοσμημένη με χρυσά αγκράφα από καουμπόικο ζωνάρι.

Η άλλη εμφάνισή της στο Παρίσι

Τα fashion girls άρχισαν να υποψιάζονται ότι κάτι ετοιμαζόταν όταν η Gigi Hadid εμφανίστηκε στο Grand Diner du Louvre αυτή την εβδομάδα. Ε, η Hadid στο Παρίσι κατά τη διάρκεια της Fashion Week σημαίνει σχεδόν πάντα ότι θα την δούμε να περπατάει σε κάποια πασαρέλα.

Ωστόσο, εκτός από την πασαρέλα, η Hadid κατάφερε και πάλι να κλέψει την παράσταση με ένα υπέροχο ασυμμετρικό, off-the-shoulder φόρεμα που δημιούργησε ο Jeremy Scott. Το φόρεμα ήταν φτιαγμένο από τρία υφάσματα με κεντήματα: το ένα είχε ασημένια κορδόνια, το άλλο χρυσό-ασημένιο μοτίβο harlequin, και το τελευταίο είχε χρυσούς κρυστάλλους σε σχήμα διαμαντιού. Ο Scott εξήγησε ότι το φόρεμα δημιουργήθηκε από «τρία φορέματα με κεντήματα που είχε σχεδιάσει στο παρελθόν και φυλάσσονταν στο αρχείο του». Είτε στην πασαρέλα είτε εκτός, η Gigi Hadid σίγουρα δεν απογοητεύει ποτέ.

