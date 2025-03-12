Cameron Diaz: Φόρεσε ένα αμφιλεγόμενο σχήμα παπουτσιού στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού

Mετά από μία δεκαετία που η Cameron Diaz απέχει από τα φώτα της δημοσιότητας για να αφοσιωθεί στην οικογένειά της, η ηθοποιός επέστρεψε και επίσημα τόσο στον κινηματογράφο όσο και στις δημόσιες εμφανίσεις.

Μετά την πρεμιέρα της ταινίας Back in action στο Βερολίνο τον Ιανουάριο, η Diaz επέστρεψε -ως καλεσμένη- και στις επιδείξεις μόδας. Η τελευταία που είχε εμφανιστεί ήταν πριν από 13 χρόνια, στην επίδειξη του οίκου Valentino το 2012.

Αυτή τη φορά αποφάσισε να τιμήσει τη Stella McCartney και αμέσως έγινε θέμα συζήτησης στους κύκλους της μόδας.

Η ηθοποιός κάθισε ανάμεσα στην Kate Moss και την Anna Wintour (δεν ξέρουμε αν η ισχυρή κυρία της μόδας γελούσε για το ντύσιμο της σταρ ή όχι) ενώ πιο δίπλα καθόταν ο Tom Ford όπως θα δείτε και στη φωτογραφία.

Η Cameron ξεχώριζε χάρη στο κατακόκκινο μεταξωτό της φόρεμα και κυρίως λόγω των παπουτσιών της, ένα ζευγάρι γυαλιστερα duck pumps. Τα συνδύασε με μια Ryder bag και όλο το look ήταν δημιουργίες της McCartney.

Ειδικά οι γόβες με το χαρακτηριστικό τετραγωνισμένο τελείωμα μπροστά που θυμίζουν πάπια (εξού και το όνομα) ήταν από τη συλλογή για το Φθινόπωρο του 2025 που παρουσίασε η σχεδιάστρια.

