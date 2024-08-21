Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ κλείνει την εταιρεία παπουτσιών της μετά από 10 χρόνια

Η ομώνυμη σειρά παπουτσιών που κυκλοφόρησε η πρωταγωνίστρια του «Sex and the City» Σάρα Τζέσικα Πάρκερ (Sarah Jessica Parker) πριν από δέκα χρόνια, αποχωρεί από την αγορά. Η SJP by Sarah Jessica Parker θα σταματήσει οριστικά το φθινόπωρο, σύμφωνα με ανακοίνωση που μοιράστηκε το WWD και το Footwear News.

«Μετά από 10 χρόνια γεμάτα χρώμα, το SJP by Sarah Jessica Parker πήρε τη δύσκολη απόφαση να κλείσει τις πόρτες του αυτό το φθινόπωρο. Η ομάδα του SJP εκφράζει την τεράστια ευγνωμοσύνη της σε όλους τους πιστούς πελάτες και υποστηρικτές της, καθώς και σε όλους εκείνους με τους οποίους συνεργάστηκε» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Όπως έγινε γνωστό το τελευταίο κατάστημα στην οδό Bleecker στη Νέα Υόρκη που άνοιξε η σταρ το 2023 και είναι κοντά στο «διαμέρισμα της Carrie Bradshaw» θα κλείσει τις πόρτες του στις 25 Αυγούστου ενώ οι πελάτες θα μπορούν να συνεχίσουν τις αγορές τους ηλεκτρονικά μέχρι μια ημερομηνία που δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Η σταρ του «And Just Like That…» λάνσαρε την πρώτη συλλογή παπουτσιών τον Φεβρουάριο του 2014 με τη βοήθεια του CEO του οίκου Manolo Blahnik, George Malkemus. Η συνεργασία τους έληξε με τον θάνατό του το 2021. Αυτή τη στιγμή διαθέτει καταστήματα στο Ντουμπάι, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τα οποία θα παραμείνουν ανοιχτά.

Η διάσημη πρωταγωνίστρια η οποία βρίσκεται στα γυρίσματα της τρίτης σεζόν του «And Just Like That...» εξακολουθεί επίσης να διατηρεί και άλλα επιχειρηματικά εγχειρήματα που είναι brands ομορφιάς, κρασιού και βιβλίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

