Και η έρημος έχει Dress Code. Πάρε ιδέες

Φυσικά και μπορεί. Γιατί κάθε location και κάθε περίσταση έχει το δικό της Dress Code. Αρκεί να ξέρεις τι φοράς και που ταιριάζει να το φορέσεις.

Η Έλενα Γαλύφα βρέθηκε πρόσφατα στο εξωτικό Dubai και εκτός από τις απίστευτες πισίνες και τα κοσμικά μέρη επισκέφθηκε και την έρημο και μας έδωσε inspo για την απόλυτα άψογη -στιλιστικά- εμφάνιση κάτω από τον καυτό ήλιο.

Με ένα αέρινο animal print μακρύ φόρεμα, αθλητικά παπούτσια για άνεση, ένα cozy chic ψάθινο καπέλο και ένα silk scarf (αλήθεια είδες τα tips που σου δώσαμε πριν λίγες μέρες πώς να το βάλεις στο ντύσιμό σου;) και λίγα αλλά ιδιαίτερα κοσμήματα, η influencer που έχει τη μόδα στο DNA της δημιούργησε ένα look που σίγουρα μένει αξέχαστο.

