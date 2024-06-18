Ice Rollers: Όλα τα οφέλη του να χρησιμοποιείς πάγο στην επιδερμίδα σου

Τα οφέλη των ice rollers: Μείωση της φλεγμονής και της ερυθρότητας. Με τη μείωση της θερμοκρασίας του δέρματος, τα αιμοφόρα αγγεία συστέλλονται, γεγονός που μειώνει το πρήξιμο. Αυτό καταπραΰνει το ερεθισμένο δέρμα και ηρεμεί την ερυθρότητα που προκαλείται από ακμή, έκζεμα ή ξηροδερμία.

Μείωση του πρηξίματος και των μαύρων κύκλων κάτω από τα μάτια. Η ψυχρή επίδραση διεγείρει το λεμφικό σύστημα, βοηθώντας την αποστράγγιση των στάσιμων υγρών, που προκαλούν πρήξιμο.

Η ψυχρή επίδραση διεγείρει το λεμφικό σύστημα, βοηθώντας την αποστράγγιση των στάσιμων υγρών, που προκαλούν πρήξιμο. Σφριγηλότερο δέρμα. Το δέρμα δείχνει αμέσως πιο λείο και πιο εκλεπτυσμένο.

Διέγερση της κυκλοφορίας. Ο πάγος μπορεί να βοηθήσει στη διέγερση της κυκλοφορίας του αίματος στο δέρμα, φέρνοντας περισσότερο οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά στην επιφάνεια, κάνοντας την επιδερμίδα πιο υγιή και λαμπερή.

Ο πάγος μπορεί να βοηθήσει στη διέγερση της κυκλοφορίας του αίματος στο δέρμα, φέρνοντας περισσότερο οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά στην επιφάνεια, κάνοντας την επιδερμίδα πιο υγιή και λαμπερή. Καλύτερη απορρόφηση των προϊόντων. Η χρήση του ice roller ως το τελευταίο βήμα στο skincare σου θα βοηθήσει στη σύσφιξη των πόρων ώστε τα προϊόντα να διεισδύσουν καλύτερα στην επιδερμίδα.

Η χρήση του ice roller ως το τελευταίο βήμα στο skincare σου θα βοηθήσει στη σύσφιξη των πόρων ώστε τα προϊόντα να διεισδύσουν καλύτερα στην επιδερμίδα. Μείωση των πόρων. Η σύσφιξη των πόρων τους κάνει επίσης να φαίνονται μικρότεροι.

Πώς να χρησιμοποιήσεις σωστά τα ice rollers:

Για να έχεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα πρέπει να ακολουθήσεις μερικά βήματα. Φυσικά, το ice roller πρέπει να είναι κρύο, γι’αυτό και συστήνεται να το τοποθετούμε στην κατάψυξη, αλλά αν θεωρείς ότι αυτό θα είναι υπερβολικά παγωμένο για την επιδερμίδα σου τότε άστο να κρυώσει στο ψυγείο!

Αφού παγώσει πλήρως (συνήθως δύο με τρεις ώρες χρειάζεται), βγάλε το και άφησέ το να ξεπαγώσει για περίπου 3 λεπτά ώστε να μην προκαλέσει κάποιου είδος έγκαυμα ή ερεθισμό στο δέρμα.

Κάνε κυκλικές και ανοδικές κινήσεις στο πρόσωπό σου με το ice roller, όπως ακριβώς θα έκανες με οποιαδήποτε συσκευή μασάζ δηλαδή από κάτω προς τα πάνω. Στη συνέχεια, κάνε κινήσεις προς τα έξω για να βοηθήσεις στη λεμφική αποστράγγιση. Όπως πάντα, χρειάζονται απαλές κινήσεις και να μην ασκείς υπερβολική πίεση ή να χρησιμοποιείς πολύ ώρα το tool (περίπου 2 λεπτά σε κάθε πλευρά του προσώπου είναι αρκετά).

Beauty Reminder: Για να αποφύγεις το σχηματισμό βακτηρίων στη συσκευή, είναι σημαντικό να την πλένεις μετά από κάθε χρήση.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.