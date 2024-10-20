Η Sydney Sweeney αποχαιρέτησε το ξανθό καρέ και μοιάζει με 18 χρονών

Αυτό το φθινόπωρο φαίνεται να είναι γεμάτο μεταμορφώσεις! Η Hailey Bieber ξεκίνησε τη σεζόν με ένα ανοιχτό καστανό, σε caramel απόχρωση, η Selena Gomez μας έδειξε μια πλευρά της που θυμίζει έντονα το εμβληματικό χτένισμα της Ariana Grande και τώρα; Σειρά της Sydney Sweeney να μας εκπλήξει με μια εντυπωσιακή αλλαγή στο look της!

Η αγαπημένη ηθοποιός, για τις ανάγκες του νέου της ρόλου σε ταινία σε σκηνοθεσία του David Michod, προχώρησε σε μια πραγματικά τολμηρή αλλαγή. Άφησε πίσω το κλασικό καστανόξανθο καρέ της και επέλεξε ένα μακρύ, σγουρό brown hair look, που δεν θυμίζει σε τίποτα την Sydney που είχες συνηθίσει.

Το νέο της look φτάνει λίγο πιο κάτω από τους ώμους, ενώ οι αφέλειες που καλύπτουν το μέτωπό της προσθέτουν μια ιδιαίτερη πινελιά, κάνοντάς την σχεδόν αγνώριστη.

Η ίδια μοιράστηκε την αλλαγή της με τους θαυμαστές της μέσω Instagram, ανεβάζοντας φωτογραφίες από τα γυρίσματα της νέας της ταινίας.

«Μια μικρή ματιά στην ταινία που δουλεύω αυτή τη στιγμή. Τους τελευταίους μήνες έχω αφιερωθεί στην προετοιμασία για να αφηγηθώ την ιστορία μιας απίστευτης γυναίκας, μιας αληθινής πρωταθλήτριας που πάλεψε τόσο μέσα στο ρινγκ όσο και έξω από αυτό. Το ταξίδι της είναι απόδειξη της δύναμης, της αντοχής και της ελπίδας, και νιώθω τεράστια τιμή που έχω την ευκαιρία να φέρω την ιστορία της στη μεγάλη οθόνη» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Δες την εντυπωσιακή αλλαγή της Sydney Sweeney:

