Λαμπερή επιδερμίδα με ελάχιστο μακιγιάζ; Κι όμως γίνεται

Μια φρέσκια και λαμπερή επιδερμίδα δεν βγαίνει ποτέ εκτός μόδας. Το μακιγιάζ που προβάλλει τη φυσική λάμψη του δέρματος είναι η απόλυτη τάση και τα social media απλά συμφωνούν. Αυτό που αποκαλείται "fresh-faced" ή "no-makeup makeup" στοχεύει σε ένα αποτέλεσμα υγιές, δροσερό και λαμπερό, χωρίς υπερβολές.

Ακολουθούν τα απόλυτα tips για να κάνεις το foundation σου να φαίνεται σαν φυσικά τέλειο δέρμα!

1. Προετοίμασε σωστά το δέρμα σου

Η βάση για ένα όμορφο αποτέλεσμα ξεκινά με τη φροντίδα του δέρματος. Όσο καλά κι αν είναι τα προϊόντα μακιγιάζ σου, είναι σημαντικό να έχεις μια σταθερή ρουτίνα περιποίησης. Ένα πλούσιο ενυδατικό προϊόν, είτε ενυδατική κρέμα, είτε έλαιο, μπορεί να κάνει θαύματα, καθώς προσφέρει στην επιδερμίδα σου την κατάλληλη προετοιμασία και glow. Αν έχεις λιπαρό δέρμα, προτίμησε ενυδατικά προϊόντα χωρίς λιπαρές ουσίες, όπως αυτά με υαλουρονικό οξύ, για να μη δημιουργηθεί περισσότερη λιπαρότητα. Απέφυγε τις συνθέσεις που περιέχουν ορυκτέλαια, καθώς μπορεί να φράξουν τους πόρους σου.

2. Επέλεξε την κατάλληλη φόρμουλα

Η φυσική υφή του δέρματος πρέπει να παραμένει ορατή, γι' αυτό οι ειδικοί στο μακιγιάζ προτείνουν ελαφριές υγρές ή κρεμώδεις συνθέσεις foundation. Αυτές μιμούνται το φυσικό δέρμα, προσθέτοντας όμως τη λάμψη που επιθυμείς. Αν χρειάζεσαι περισσότερη κάλυψη, πρόσθεσε λίγη ακόμη μόνο στα σημεία που το χρειάζεσαι, χρησιμοποιώντας concealer ή ένα stick foundation. Τέλος, τοποθέτησε λίγο πούδρα μόνο όπου χρειάζεται.

Διαβάστε ακόμα : 4 φρούτα που πρέπει να αποφύγεις αν προσπαθείς να χάσεις βάρος

3. Εφάρμοσε το foundation από το κέντρο του προσώπου

Μια έξυπνη τεχνική για να μην φαίνεται ότι έχεις υπερβολικό μακιγιάζ είναι να ξεκινήσεις την εφαρμογή του foundation από το κέντρο του προσώπου και να δουλέψεις προς τα έξω. Άφησε τα φυσικά χρώματα των πλαϊνών περιοχών (όπως οι κρόταφοι και οι γνάθοι) να παραμείνουν ανέπαφα. Αυτό βοηθά το πρόσωπό σου να δείχνει πιο φυσικό και λιγότερο «φορτωμένο».

4. Χτίσε την κάλυψη με πινέλο

Εστίασε την επιπλέον κάλυψη σε περιοχές όπου τείνεις να έχεις κοκκινίλες ή υφή, όπως γύρω από τη μύτη, το στόμα και το πηγούνι. Χρησιμοποίησε ένα πινέλο με πυκνές τρίχες για καλύτερο έλεγχο και ακρίβεια, ειδικά στα δύσκολα σημεία. Εάν δουλέψεις το foundation σωστά με το πινέλο, θα έχεις ένα άψογο φινίρισμα.

5. Δώσε διάσταση με χρώμα

Για να δείχνει η επιδερμίδα σου ζωντανή και τρισδιάστατη, πρόσθεσε βάθος με bronzer και ρουζ. Εφάρμοσε bronzer στα σημεία που θα σε έπιανε ο ήλιος φυσικά, όπως το μέτωπο και η μύτη. Για λίγο περίγραμμα, ανάμειξε το προϊόν απαλά για να μην φαίνεται υπερβολικό. Ολοκλήρωσε με ρουζ στα μάγουλα, δίνοντας στο πρόσωπό σου τη φρεσκάδα που χρειάζεται.

Ακολουθώντας αυτές τις συμβουλές, θα καταφέρεις να δημιουργήσεις ένα φυσικό, λαμπερό look με ελάχιστο μακιγιάζ, αφήνοντας την ομορφιά της επιδερμίδας σου να λάμψει!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.