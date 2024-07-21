Η Jennifer Lopez δοκίμασε την τάση των butter yellow nails για το καλοκαίρι

Ένα διακριτικό μανικιούρ δεν είναι μια κακή επιλογή, στην πραγματικότητα, συχνά το προτιμώ, αλλά η συνεχής εναλλαγή ανάμεσα σε nude αποχρώσεις μπορεί να γίνει βαρετή. Η λύση; Νύχια στο χρώμα του ηλιακού φωτός, χάρη στην πιο φωτεινή τάση της άνοιξης και του καλοκαιριού: το butter yellow.

Από την Kendall Jenner και τη Selena Gomez μέχρι και την Jennifer Lopez, όλοι έχουν δοκιμάσει αυτή την απόχρωση στο μανικιούρ που σου ανεβάζει τη διάθεση και είναι τόσο εύκολο να το αναδημιουργήσεις μόνη σου στο σπίτι!

Ο Tom Bachik, ο αγαπημένος nail artist της J.Lo, δημοσίευσε το νέο μανικιούρ της στο Instagram, αποκαλώντας τα «butter nails» στη λεζάντα.

Οι απαλές κίτρινες και παστέλ αποχρώσεις, όπως αυτή που επέλεξε η J.Lo, είναι από τις μεγαλύτερες τάσεις νυχιών του καλοκαιριού. Ενώ μια φωτεινή neon απόχρωση μπορεί να φαίνεται υπερβολική και δύσκολη να συνδυαστεί, οι πιο ανοιχτές αποχρώσεις είναι πιο minimal και προσθέτουν μια διασκεδαστική πινελιά χρώματος.

Σε συνδυασμό με ένα φλοράλ φόρεμα, η J.Lo επέλεξε την ιδανική απόχρωση butter yellow (απαλή, αλλά φωτεινή) σε αμυγδαλωτό σχήμα. Στα νύχια της τοποθετήθηκε και ένα γυαλιστερό top coat για μια διακριτική λάμψη που θα απογειώσει το αποτέλεσμα.

Πάρε έμπνευση και για το επόμενο mani σου διάλεξε την απόλυτη απόχρωση του καλοκαιριού!

