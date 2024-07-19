Αν κάτι είναι αναμφισβήτητο για τη Βίκυ Καγιά είναι πως έχει style. Μεγαλωμένη μέσα στον χώρο της μόδας, αφού ξεκίνησε την καριέρα της στα 14 το top model σίγουρα αγάπησε πολύ το επάγγελμά της. Το είδαμε και στον τρόπο που προσπαθούσε να εκπαιδεύσει τα επίδοξα μοντέλα στο GNTM για το πως πρέπει να μελετάνε τη μόδα να τη γνωρίζουν και να μην μένουν απλά στο αν είναι όμορφα και μπορούν να πάρουν καμιά δουλειά σε κάποιο casting.

Επέμενε πάντα πως ένα μοντέλο για να ξεχωρίσει δεν φτάνει να είναι όμορφο. Όμορφα μοντέλα χιλιάδες στα castings του εξωτερικού και είναι η προσωπικότητα και αυτό που εκπέμπει ένας άνθρωπος που τελικά παίζει ρόλο, ίσως και σημαντικότερο από την αντικειμενικά καλή εμφάνιση για να κάνει ένα μοντέλο καριέρα στον χώρο. Και η Βίκυ σίγουρα σε αυτά τα χρόνια που υπήρξε αναμφίβολα από τα τοπ models της χώρας με μια καλή καριέρα και στο εξωτερικό, ξέρει τι λέει.

Γι' αυτό και κάθε της εμφάνιση είναι προσεγμένη ως και την παραμικρή λεπτομέρεια. Ακόμα και στις διακοπές της. Στις φωτογραφίες και το βίντεο που ανέβασε τη βλέπουμε με ένα λευκό σέξι ολόσωμο μαγιό με ένα κατακίτρινο εντυπωσιακό beachwear και ένα ζευγάρι ψαγμένα γυαλιά ηλίου.

Τα vintage πια - αφού είναι σχέδιο του 2022- λουλουδένια γυαλιά του οίκου Loewe κυκλοφόρησαν σε πολλά χρώματα αλλά η Βίκυ Καγιά έχει το κίτρινο και ο συνδυασμός που έκανε είναι εντυπωσιακός. Όπως πάντα.

