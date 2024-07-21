Η αφιερωμένη στο έργο της Γαλλίδας σχεδιάστριας μόδας, Κοκό Σανέλ (Gabrielle 'Coco' Chanel), και στο εμβληματικό της στυλ που συνεχίζει να επηρεάζει τον τρόπο που ντύνονται οι γυναίκες σήμερα μεταφέρθηκε στη Σαγκάη.

Η έκθεση «Gabrielle Chanel Fashion Manifesto» στο Power Station of Art στη Σαγκάη παρουσιάζει την κληρονομιά που άφησε στη μόδα, στην αρωματοποιία και στην κοσμηματοποιία.

Οι επισκέπτες μπορούν να δουν στη συλλογή που προέρχεται από τα Patrimonies de CHANEL, το Palais Galliera και διάφορα διεθνή Μουσεία και Ιδρύματα καθώς και από ιδιωτικές συλλογές επιμελημένες δημιουργίες, συμπεριλαμβανομένων σπάνιων αρχειακών ενδυμάτων μαζί με μια επιλογή από αξεσουάρ, κοσμήματα και αρώματα. Τα εκθέματα παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά, περιγράφοντας λεπτομερώς την πρώιμη καριέρα της Σανέλ και το λανσάρισμα της πρώτης της μπουτίκ τη δεκαετία του 1910, με αποκορύφωμα την τελευταία της συλλογή το 1971.

Η καθιέρωση του μικρού μαύρου φορέματος από τη Γαλλίδα σχεδιάστρια μετέτρεψε το μαύρο από χρώμα πένθους σε σύμβολο διαχρονικής κομψότητας, αλλάζοντας θεμελιωδώς τον τρόπο με τον οποίο ντύνονταν και αντιλαμβάνονταν οι γυναίκες στην κοινωνία, αναφέρεται στην περιγραφή της έκθεσης.

Με μια σπάνια συλλογή κοσμημάτων Chanel εμπνευσμένη από τη βυζαντινή τέχνη καταδεικνύεται η ικανότητα της Κοκό Σανέλ να συνδυάζει ιστορικές επιρροές με τη σύγχρονη κομψότητα του 20ου αιώνα, χρησιμοποιώντας περίπλοκα μοτίβα και πολυτελή υλικά.

Η επιρροή της επεκτάθηκε και στη σφαίρα της αρωματοποιίας. Το 1921, ανέθεσε στον αρωματοποιό Ernest Beaux να δημιουργήσει ένα άρωμα που «μυρίζει σαν γυναίκα» με αποτέλεσμα τη δημιουργία του Chanel No. 5 με ανατολίτικες νότες. Το Chanel No. 5 έγινε γρήγορα συνώνυμο της πολυτέλειας και της κομψότητας, εδραιώνοντας τη θέση του ως πολιτιστικό σύμβολο.

Το Power Station of Art (PSA) είναι το πρώτο κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στην ηπειρωτική Κίνα. Βρίσκεται σε ένα πρώην εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας κατά μήκος του ποταμού Huangpu και άνοιξε το 2012.

H έκθεση που εγκαινιάστηκε στις 12 Ιουλίου και θα διαρέσει έως τις 24 Νοεμβρίου είναι η πρώτη αναδρομική αφιερωμένη στο έργο της Σανέλ στην Κίνα και αναδεικνύει τη γέννηση και την εξέλιξη του στυλ της, τα χαρακτηριστικά της του έργου της, τους κώδικές της και τη συμβολή της στην ιστορία της μόδας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

