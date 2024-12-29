Φαίη Σκορδά: Σας άρεσε το γιορτινό φόρεμα της με τον φιόγκο; Δείτε πόσο κοστίζει!

Μια πραγματικά εντυπωσιακή εμφάνιση από την παρουσιάστρια. Το μαύρο μίνι sequin φόρεμα με το λευκό ντραπάρισμα που καταλήγει σε έναν μεγάλο φιόγκο στο μπροστινό μέρος του είναι ένα unique κομμάτι που σίγουρα δεν το ξεχνάς.

Διαβάστε ακόμα : Βάλλια Χατζηθεοδώρου: Με τον Fipster στo Παρίσι και με κλάματα στη Disneyland

Η Φάιη Σκορδά το επέλεξε για το γιορτινό πάρτι μεγάλου πολυκαταστήματος στο κέντρο της Αθήνας και της πήγαινε γάντι.

Πρόκειται για μια δημιουργία του Δανέζικου Brand Rotate, του γκρουπ Birger Christensen. Είναι το brand που ίδρυσαν δύο influencers και στιλίστριες οι: Jeanette Madsen και Thora Valdimarsdottir προκειμένου όπως οι ίδιες έχουν πει στο παρελθόν να καλύψουν κενά της αγοράς σε ρούχα που οι ίδιες θα ήθελαν να βρίσκουν να αγοράσουν και δεν υπήρχαν. Και από την πρώτη τοςυ χρονιά στον χώρο ξεχώρισαν με τα ρούχα του Brand τους να πωλούνται πια σε πάνω από 40 χώρες εκτός της Δανίας που είναι και η πατρίδα τους και το σχεδιαστικό τους ντεμπούτο.

Και εκτός από τη Φαίη Σκορδά είδαμε κι άλλη επώνυμη Αθηναία να το επιλέγει για μια special εμφάνιση στο φιλανθρωπικό δείπνο της Lifeline για την ενίσχυση των νοσοκομείων Παίδων. Την επιχειρηματία Βίλλυ Καμπόλη η οποία στη φωτογραφία ποζάρει με τη σχεδιάστρια μόδας Όλγα Καραβερβέρη.

Πόσο όμως κοστίζει το εν λόγω ρούχο; Για καλό βραδινό φόρεμα όχι τρελά. Εμείς το βρήκαμε στα 517 Ευρώ, αλλά σίγουρα υπάρχουν και προσφορές κατά διαστήματα σε διάφορα sites μόδας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.