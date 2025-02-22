Ενώ η άνοιξη φαίνεται ακόμα αρκετά μακριά, υπάρχουν κάποια πράγματα που μας υπενθυμίζουν ότι οι ζεστές μέρες πλησιάζουν. Για παράδειγμα, οι ώρες ηλιοφάνειας γίνονται πιο πολλές. Και ακόμα πιο εντυπωσιακό: Η Eva Longoria έκανε τα μαλλιά της πιο ανοιχτά.

Στις 17 Φεβρουαρίου, ο διάσημος κομμωτής Δημήτρης Γιαννέτος δημοσίευσε μια ανάρτηση στο Instagram με την 49χρονη Εύα να επιδεικνύει το υπέροχο καστανό χρώμα των μαλλιών της, το οποίο έχει απαλή ηλιοκαμένη απόχρωση. Ο καλλιτέχνης αποκάλεσε αυτή την απόχρωση «Rich Girl» Brunette και είπε ότι ήταν ελαφρώς πιο ανοιχτή από το βαθύ ζεστό καστανό που είχε τους τελευταία μήνες, και αυτό οφείλεται κυρίως στο styling.

Όπως δήλωσε ο Δημήτρης Γιαννέτος, το μυστικό για την επίτευξη αυτής της εμφάνισης είναι το βάθος που προστίθεται στα μαλλιά και η κάλυψη των γκρίζων, αν χρειάζεται. Το αγαπημένο του προϊόν για αυτό το αποτέλεσμα είναι το L’Oreal Paris Magic Root Cover Up Spray, το οποίο όπως είπε βοηθά επίσης να δοθεί υφή και όγκος στις ρίζες που επιθυμεί.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το μακιγιάζ της Εύας προσέθεσε ακόμη περισσότερο λάμψη στο συνολικό της look. Ο make-up artist Ελάν Μποντζιόρνο της χάρισε ένα ζεστό ροδαλό ρουζ, φυσικό κραγιόν και αρκετή μάσκαρα για να τονίσει το βλέμμα της, το οποίο αναδείκνυαν τα τέλεια κυματιστά μαλλιά της.

Και για να το πούμε απλά: Εύα, είσαι πλούσια και υπέροχη, αλλά το παρακάνεις ποτέ με την ομορφιά σου; Ειλικρινά, είναι κάτι τέτοιο δυνατό;

