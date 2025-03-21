Το ανοιξιάτικο styling trick που κάνει θραύση στο street style

Ο Μάρτης είναι ο μήνας της άνοιξης που ο καιρός έχει αυτά τα τερτίπια μεταξύ ζέστης και κρύου, που κάνουν δύσκολες τις επιλογές στο ντύσιμο. Αλλά πάντα υπάρχει λύση και το street style μας θύμισε αυτό που κάναμε πάντα από την παιδική μας ηλικία.

Διαβάστε ακόμα : Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Ο χορός στην πασαρέλα και τα χάδια στην κοιλίτσα της!

Δεν λένε οι μαμάδες «ζακέτα να πάρεις»; Ήρθε η ώρα να πάρεις το... πουλόβερ σου αντί για ζακέτα! Είναι η πιο stylish λύση που είδαμε στο Instagram που μπορεί να δώσει χρώμα στις εμφανίσεις σου αλλά έχει και πρακτική διάσταση αφού αν κρυώσεις απλά φόρα το πουλόβερ σου!

Οι influencers το φοράνε κλασικά δεμένο στη μέση κάτω από το πανωφόρι ή στους ώμους πάνω από αυτό σαν μια προσθήκη χρώματος σε μονοχρωματικό ντύσιμο -ειδικά το ασπρόμαυρο- χωρίς απαραίτητα το χρώμα του πουλόβερ να είναι πολύ χτυπητό. Το butter yellow εμφανίστηκε και εδώ ενώ είναι μια καλή λύση αν ετοιμάζεσαι να ταξιδέψεις ώστε να είσαι προετοιμασμένη για τις καιρικές συνθήκες.

Τα ελαφριά πουλόβερ, είτε είναι από μαλακό κασμίρ είτε βαμβακερά θα τα βρεις σε μεγάλη ποικιλία στα καταστήματα και δεν κοστίζουν και πολύ. Για την ακρίβεια, αποκλείεται να μην έχεις ήδη ένα στην ντουλάπα σου για να το χρησιμοποιήσεις.

Kαι ιδού μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα του πώς θα το σετάρεις:

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.