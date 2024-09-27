Concealer ή Foundation: Ποιο έρχεται πρώτο;

Παραδοσιακά, το μακιγιάζ ξεκινάει με την προετοιμασία της επιδερμίδας, ακολουθεί η εφαρμογή του foundation και ολοκληρώνεται με λίγο κονσίλερ για να καλύψουμε τυχόν ατέλειες. Ωστόσο, αυτή η κλασική προσέγγιση μπορεί να αλλάξει, καθώς επαγγελματίες makeup artists υποστηρίζουν ότι το κονσίλερ μπορεί να εφαρμοστεί πριν το foundation, χαρίζοντας έτσι ένα πιο φυσικό αποτέλεσμα και φυσικά λιγότερη χρήση προϊόντος.

Σύμφωνα με την επαγγελματία makeup artist Diane Kendal, που είναι αυτή τη στιγμή η creative director της Rabanne Beauty, η εφαρμογή του κονσίλερ πριν το foundation επιτρέπει να καλύψουμε με ακρίβεια τις περιοχές που χρειάζονται επιπλέον φροντίδα, όπως μαύρους κύκλους ή ατέλειες. Με αυτόν τον τρόπο, μειώνεται η ανάγκη για βαριά στρώση foundation έχοντας έτσι ΄ένα πιο φυσικό και ομοιόμορφο αποτέλεσμα στην επιδερμίδα. Το μυστικό για αυτή την τεχνική είναι η σωστή προετοιμασία του δέρματος, ώστε να αποφευχθεί συσσώρευση του προϊόντος σε ρυτίδες.

Για την κατάλληλη προετοιμασία του δέρματος, η Kendal συνιστά τη χρήση ροδόνερου ως τόνερ και την εφαρμογή ενυδατικής κρέμας, την οποία αφήνουμε να απορροφηθεί καλά πριν απομακρύνουμε την περιττή λιπαρότητα με ένα χαρτομάντηλο. Αυτό εξασφαλίζει ότι το δέρμα παραμένει ενυδατωμένο, χωρίς να απορροφά υπερβολικά το μακιγιάζ.

Πώς να καλύψεις σωστά τους μαύρους κύκλους

Όταν εφαρμόζουμε κονσίλερ κάτω από τα μάτια, είναι σημαντικό να τοποθετείται σε στρατηγικά σημεία, μακριά από τη γραμμή των βλεφαρίδων, για να αποφύγουμε την εμφάνιση πρηξίματος. Συχνά, η υπερβολική ποσότητα κονσίλερ πολύ κοντά στις βλεφαρίδες μπορεί να δημιουργήσει την ψευδαίσθηση οτι υπάρχουν σακούλες κάτω απο τα μάτια. Η καλύτερη προσέγγιση είναι να τοποθετούμε τρεις με τέσσερις μικρές σταγόνες κονσίλερ στην σκοτεινή περιοχή κάτω από τα μάτια (γνωστή ως δακρυϊκή αύλακα) και να τις αναμειγνύουμε απαλά προς τα έξω.

Η σωστή χρήση του foundation

Αν επιθυμείς να χρησιμοποιήσεις foundation μετά το κονσίλερ, η Kendal συνιστά να είσαι φειδωλή με την ποσότητα. Ένα συχνό λάθος είναι να εφαρμόζεται υπερβολική ποσότητα foundation με την ελπίδα να καλυφθούν ατέλειες, όπως σπυράκια ή κοκκινίλες. Στην πραγματικότητα, αυτό μπορεί να κάνει την υφή της επιδερμίδας πιο έντονη. Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσεις έναν πράσινο κορρέκτορα για να εξουδετερώσεις την ερυθρότητα, εξισορροπώντας την επιδερμίδα χωρίς να χρειαστείς πολύ foundation.

Μικρά μυστικά για πιο ξεκούραστη όψη

Ένα κόλπο που χρησιμοποιείται συχνά από τα μοντέλα είναι να βυθίζουν το πρόσωπό τους σε παγωμένο νερό για λίγα δευτερόλεπτα πριν την εφαρμογή του μακιγιάζ. Αυτή η τεχνική βοηθάει στη μείωση του πρηξίματος και δίνει πιο φρέσκια και ξεκούραστη όψη, ιδιαίτερα στην περιοχή γύρω από τα μάτια. Αν και αυτή η μέθοδος δεν είναι για όλους, είναι μια δοκιμασμένη τεχνική που χρησιμοποιείται ευρέως στα παρασκήνια των επιδείξεων μόδας.

Αυτή η προσέγγιση στο μακιγιάζ, με το κονσίλερ ως πρώτο βήμα, μπορεί να προσφέρει ένα πιο φυσικό και ομοιόμορφο αποτέλεσμα, ενώ μειώνει την ανάγκη για υπερβολική χρήση προϊόντων.

