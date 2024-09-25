Τα λάθη που κάνεις με το concealer και προσθέτουν χρόνια στην εμφάνισή σου

Μετά από μια συγκεκριμένη ηλικία, οι ρυτίδες και οι λεπτές γραμμές κάτω από τα μάτια κάνουν πιο δύσκολο το αψεγάδιαστο μακιγιάζ. Αν επιλέξεις τα λάθος προϊόντα ή δεν τα εφαρμόσεις σωστά, το concealer μπορεί να σε δείχνει πιο κουρασμένη και να προσθέσει χρόνια στην εμφάνισή σου. Ακολουθούν τα πιο συνηθισμένα λάθη με το concealer που καλό είναι να αποφεύγεις:

1. Δεν ενυδατώνεις σωστά την περιοχή

Η αφυδάτωση κάνει το δέρμα να φαίνεται πιο κουρασμένο και ώριμο. Είναι πολύ σημαντικό να φροντίζεις να ενυδατώνεις την επιδερμίδα σου πριν το μακιγιάζ. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις μια ενυδατική κρέμα ματιών με υφή gel ή ένα primer που «σβήνει» τις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες, κάνοντας το concealer να εφαρμόζεται πιο ομοιόμορφα.

2. Διαλέγεις λάθος απόχρωση concealer

Το concealer πρέπει να είναι 1-2 τόνους πιο ανοιχτό από την επιδερμίδα σου για να φωτίζει την περιοχή κάτω από τα μάτια. Ένας σομόν υπότονος θα βοηθήσει στην εξουδετέρωση των μαύρων κύκλων. Αν δεν είναι η σωστή απόχρωση, το αποτέλεσμα μπορεί να σε κάνει να δείχνεις κουρασμένη και να τονίσει τα σημάδια του χρόνου.

3. Χρησιμοποιείς υπερβολική ποσότητα

Η υπερβολική χρήση προϊόντος μπορεί να κάνει το μακιγιάζ να φαίνεται «βαρύ» και να τονίσει τις ρυτίδες. Προτίμησε ελαφριά concealers με υφή serum, που ενυδατώνουν και προσφέρουν κάλυψη χωρίς να βαραίνουν το δέρμα σου. Επίσης, φρόντισε να κάνεις καλό blending για να απλωθεί ομοιόμορφα.

4. Δεν σετάρεις το concealer

Αν δεν σταθεροποιήσεις το concealer, μπορεί να συγκεντρωθεί στις λεπτές γραμμές κάτω από τα μάτια. Εφάρμοσε μια μικρή ποσότητα διάφανης, ελαφριάς πούδρας για να κρατήσεις το concealer στη θέση του και να αποφύγεις αυτό το πρόβλημα.

