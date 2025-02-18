BAFTAs: Το παιχνιδιάρικο trend που λάνσαραν οι κυρίες στο red carpet της βραδιάς

Πολλές καλοντυμένες κυρίες είχαν τα βραβεία BAFTA, τα λεγόμενα και «βρετανικά Oscars» που δόθηκαν την Κυριακή. Απούσας της πριγκίπισσας Kate και του πρίγκιπα William που κάθε χρόνο κάνουν τη διαφορά, το red carpet της διοργάνωσης είχε πολλές και ενδιαφέρουσες παρουσίες και κυρίως... τουαλέτες που έκαναν εντύπωση.

Kαι το τονίζουμε, καθώς τα προηγούμενα χρόνια στο συγκεκριμένο κόκκινο χαλί έχουμε δει... τερατουργήματα.

Φαίνεται όμως ότι αυτή τη φορά ήρθαν πολλές χολιγουντιανές σταρ και ανέτρεψαν το ύφος!

Την παράσταση έκλεψε σε κάθε περίπτωση η εντυπωσιακή Demi Moore που μέχρι και τα Oscars δεν θα χάσει καμία διοργάνωση στην οποία να είναι υποψήφια για βραβείο. Η σταρ τίμησε τη Βρετανία και έβαλε μια τολμηρή μάξι τουαλέτα Alexander McQueen που συζητήθηκε... θετικά.

Ξεχώρισε όμως μία συγκεκριμένη τάση στις εμφανίσεις πολλών σταρς που είναι το απόλυτο must όπως φαίνεται για τη σεζόν που έρχεται: η διχρωμία και μάλιστα όχι όποια κι όποια διχρωμία αλλά το ταίριασμα του μαύρου με το λευκό ή το παλ ροζ.

Όπως ήδη σας έχουμε γράψει, το powder pink θα είναι το χρώμα της άνοιξης. Μιας και όμως είναι ακόμα χειμώνας, οι πολλές κυρίες επέλεξαν τουαλέτες σε μαύρο με τελείωμα λευκό ή παλ ροζ. Έτσι, τα look είχαν μεν αυτή την αίσθηση του ακριβού είχαν όμως και αυτό το... παιχνιδιάρικο «κάτι» για να κάνουν τη διαφορά χωρίς βέβαια να κάνουν πολλή στυλιστική «φασαρία».

Ενδεικτική ήταν η εμφάνιση της Ariana Grande που ήταν... Grande με το powder pink puffball τελείωμα της Louis Vuitton τουαλέτας της. Η Grande λανσάρει σε κάθε της εμφάνιση το συγκεκριμένο χρώμα και αυτή τη φορά το «έσπασε» με λίγο μαύρο.

Αλλά και η Wunmi Mosaku φόρεσε τον ίδιο συνδυασμό σε άλλο σχέδιο φυσικά.

Τρίτη στη σειρά, η σύντροφος του Adrien Brody, Georgina Chapman, που φόρεσε και αυτή τον ίδιο συνδυασμό χρωμάτων με μαύρο βελούδινο bodice και φούστα από τούλι, δημιουργία που δεν θα μπορούσε να μην είναι Marchesa, αφού είναι η ιδρύτριά της.

Η αειθαλής σχεδιάστρια Vera Wang που όλοι προσπαθούν να καταλάβουν πού κρύβει τα 75 της χρόνια εμφανίστηκε με μια ασπρόμαυρη τουαλέτα όχι μόνο τολμηρή αλλά και πρωτότυπη. Φυσικά ήταν δική της δημιουργία!

Μία από τις κομψές εμφανίσεις με διακριτική διχρωμία έκανε η Felicity Jones, η πρωταγωνίστρια του The Brutalist που σάρωσε στα βραβεία, η οποία φόρεσε μια μάξι στενή τουαλέτα Armani Privé η οποία είχε «φτερά» με λευκό εσωτερικό.

Άλλο νόημα στη διχρωμία έδωσε η Lupita Nyong’o με τη δημιουργία Chanel που φόρεσε, με τούλινη φούστα και μαύρο φιόγκο στο πάνω μέρος.

Μια πιο λαμπερή διχρωμία επέλεξε και η Selena Gomez με την custom made Schiaparelli τουαλέτα της με μαύρο μπούστο και metallics και λαμπερά κοσμήματα Tiffany & Co.

