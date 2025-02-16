DIY: Είναι η μαγειρική σόδα η λύση στην αντιμετώπιση της ακμής;

H μαγειρική σόδα είναι ένα από τα πιο πολυχρηστικά υλικά που έχουμε στην κουζίνα. Καθαρίζει, φουσκώνει τα κέικ, φρεσκάρει τα ρούχα, ακόμα και λευκαίνει τα δόντια (ή τουλάχιστον έτσι λένε). Όμως, μπορεί να κάνει θαύματα και στο δέρμα; Ίσως έχεις ακούσει ότι βοηθάει στην ακμή, αλλά μήπως η αλήθεια είναι λίγο πιο περίπλοκη;

Ας δούμε τι πραγματικά ισχύει.

Τι είναι η μαγειρική σόδα και πώς λειτουργεί;

Η μαγειρική σόδα, γνωστή και ως διττανθρακικό νάτριο, είναι ένα αλκαλικό συστατικό με την ικανότητα να εξισορροπεί οξέα. Αυτός είναι και ο λόγος που χρησιμοποιείται για την ανακούφιση από τσιμπήματα εντόμων και μικρούς ερεθισμούς στο δέρμα.

Στην περίπτωση της ακμής, η σόδα δρα κυρίως ως απολεπιστικό. Οι μικροί της κόκκοι μπορούν να βοηθήσουν στην απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων, ενώ η αλκαλικότητά της μειώνει προσωρινά τη λιπαρότητα. Όμως, το πρόβλημα είναι ότι το δέρμα μας δεν λειτουργεί ακριβώς έτσι…

Υπάρχουν οφέλη;

Σε θεωρητικό επίπεδο, ναι, η μαγειρική σόδα έχει κάποιες ιδιότητες που θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμες:

- Ήπια απολέπιση: Η υφή της βοηθάει στην απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων, που μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη της ακμής.

- Ανακούφιση από κοκκινίλες και ερεθισμούς: Λόγω των αντιφλεγμονωδών της ιδιοτήτων, μπορεί να καταπραΰνει προσωρινά μικροερεθισμούς.

- Ρύθμιση λιπαρότητας: Αν έχεις πολύ λιπαρό δέρμα, μπορεί να νιώσεις προσωρινά πιο «ματ» αποτέλεσμα.

Ωστόσο, η λέξη-κλειδί εδώ είναι προσωρινά.

Γιατί μπορεί να είναι πρόβλημα;

Όσο δελεαστική κι αν ακούγεται η χρήση της μαγειρικής σόδας στο δέρμα, υπάρχουν σοβαροί λόγοι να το ξανασκεφτείς:

-Διαταράσσει το pH του δέρματος

-Το δέρμα μας είναι φυσικά όξινο (pH 4-6), κάτι που το βοηθά να συγκρατεί την υγρασία και να μας προστατεύει από βακτήρια και ρύπους. Η μαγειρική σόδα, όμως, έχει πολύ υψηλό pH (γύρω στο 9), γεγονός που μπορεί να αποδυναμώσει τη φυσική άμυνα του δέρματος και να το αφήσει εκτεθειμένο σε ερεθισμούς και μολύνσεις.

-Προκαλεί ξηρότητα και ευαισθησία

-Αν έχεις δοκιμάσει ποτέ τη μαγειρική σόδα στο δέρμα σου, ίσως να έχεις νιώσει αυτή την αίσθηση «τραβήγματος» μετά. Αυτό συμβαίνει επειδή απομακρύνει τα φυσικά έλαια της επιδερμίδας, με αποτέλεσμα ξηρότητα και πιθανές κοκκινίλες.

-Μπορεί να επιδεινώσει την ακμή

-Ίσως φαίνεται περίεργο, αλλά η υπερβολική ξηρότητα μπορεί να κάνει το δέρμα να παράγει ακόμη περισσότερη λιπαρότητα, οδηγώντας σε περισσότερα σπυράκια.

-Επιταχύνει τη γήρανση του δέρματος

-Η συνεχής διαταραχή του pH και η απογύμνωση από φυσικά έλαια μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρη εμφάνιση λεπτών γραμμών και ρυτίδων.

Αν θέλεις να τη δοκιμάσεις, πρόσεξε αυτά

Εάν παρ’ όλα αυτά σκέφτεσαι να δοκιμάσεις τη μαγειρική σόδα στο δέρμα σου, κάν’ το με προσοχή:

-Χρησιμοποίησέ τη μόνο τοπικά

-Μην την απλώνεις σε όλο το πρόσωπο! Αν θες να τη δοκιμάσεις, εφάρμοσέ τη μόνο πάνω σε συγκεκριμένα σπυράκια.

-Φτιάξε μια απλή πάστα

-Ανάμειξε 2 κουταλάκια μαγειρικής σόδας με λίγο νερό, μέχρι να γίνει μια παχύρρευστη πάστα.

-Άφησέ τη για λίγα λεπτά

Μην την κρατήσεις στο δέρμα πάνω από 5-10 λεπτά.

Ενυδάτωση, ενυδάτωση, ενυδάτωση

-Αμέσως μετά, εφάρμοσε μια καλή ενυδατική κρέμα (και μην ξεχνάς το αντηλιακό!).

-Μη χρησιμοποιείς άλλα ισχυρά προϊόντα ταυτόχρονα

-Απέφυγε να τη συνδυάσεις με άλλα δραστικά συστατικά, όπως ρετινόλη ή οξέα, γιατί το δέρμα σου μπορεί να ερεθιστεί ακόμη περισσότερο.

-Όχι κάθε μέρα

-Μία φορά την εβδομάδα είναι το πολύ, και αυτό μόνο αν δεν έχεις ευαίσθητο δέρμα.

Η τελική απόφαση: Ναι ή όχι;

Για να είμαστε ειλικρινείς, η μαγειρική σόδα είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για το νοικοκυριό, αλλά όχι για τη φροντίδα του δέρματος. Αν θέλεις μια πραγματικά αποτελεσματική λύση για την ακμή, είναι προτιμότερο να στραφείς σε προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτόν τον σκοπό, όπως το σαλικυλικό οξύ ή το βενζοϊκό υπεροξείδιο.

Αν όμως θέλεις οπωσδήποτε να πειραματιστείς, κάν’ το με προσοχή και σταμάτα αμέσως αν δεις ερεθισμό. Το δέρμα σου αξίζει την καλύτερη δυνατή φροντίδα και, δυστυχώς, η μαγειρική σόδα μάλλον δεν είναι το καλύτερο που μπορείς να του προσφέρεις.

