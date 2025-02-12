Το ‘FOB’ haircut της Gigi Hadid είναι το απόλυτο vintage glamour

Το κοντό μαλλί έκανε χαμό το 2024, αμέτρητες celebrities αποχαιρέτησαν τα μακριά μαλλιά τους και είπαν ναι σε πιο κομψά, κοντά κουρέματα.

Και μάντεψε: Το 2025 φαίνεται πως θα συνεχίσει ακριβώς από εκεί που σταμάτησε. Αν θέλουμε να είμαστε πιο συγκεκριμένες, το καρέ είναι αποφασισμένο να κρατήσει την θέση του ως το απόλυτο haircut της στιγμής.

Αν αναρωτιέσαι πώς το ξέρουμε, δεν έχεις παρά να ρίξεις μια ματιά στο νέο ρετρό flipped bob της Gigi Hadid, που αποκάλυψε πρόσφατα ο κομμωτής της στο Instagram.

Με την τεράστια επιρροή που έχει η 29χρονη σούπερ μόντελ και ιδρύτρια του Guest in Residence, το comeback αυτού του στυλ είναι σχεδόν δεδομένο.

Ο αγαπημένος της hairstylist, Dimitris Giannetos, μοιράστηκε μια άκρως glamorous φωτογραφία της Gigi με τους 1,2 εκατομμύρια followers του στο Instagram. Στη φωτογραφία, η Gigi ποζάρει με χωρίστρα στο πλάι, τέλειο όγκο, εξαιρετικά λείο φινίρισμα και, φυσικά, τις χαρακτηριστικές γυριστές άκρες που μας ταξιδεύουν σε άλλες εποχές. Ο ίδιος έγραψε στη λεζάντα: “F•O•B (aka flipped bob) για την υπέροχη @gigihadid στη νέα καμπάνια του @guestinresidence”.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το post συγκέντρωσε δεκάδες σχόλια και likes, με έναν follower να το χαρακτηρίζει απλά και λιτά: “τέχνη”. (Και ναι, συμφωνούμε απόλυτα!).

Το flipped bob που ήρθε για να μείνει

Αν και είμαστε μόλις στην αρχή του 2025, το flipped bob φαίνεται ήδη πως θα είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα κουρέματα της χρονιάς. Μόλις πριν από λίγες μέρες, και η Kim Kardashian υιοθέτησε ένα παρόμοιο καρέ μέχρι το πηγούνι, με τη βοήθεια του αγαπημένου της hairstylist, Chris Appleton. Όπως και η Gigi, η Kim προτίμησε έντονη χωρίστρα στο πλάι και διακριτικές flipped άκρες που παραπέμπουν σε ρετρό αισθητική. Ο Appleton αποκάλυψε στο Instagram ότι έκοψαν επτά δάχτυλα από τα μαλλιά της Kim (και όχι, δεν είναι περούκα!) και πως η έμπνευση ήρθε από την εποχή του Tom Ford στον Gucci το 1996.

Με το νέο έτος να βρίσκεται ακόμα στο ξεκίνημά του, το flipped bob δείχνει να κερδίζει συνεχώς έδαφος. Κι αν η ιστορία μάς έχει διδάξει κάτι, είναι ότι αυτό το κομψό, ρετρό κούρεμα θα το βλέπουμε παντού τους επόμενους μήνες. Είτε στο Instagram, είτε στους δρόμους, ετοιμάσου να δεις πολλές εκδοχές του, γιατί όταν η Gigi Hadid ξεκινά μια τάση, ξέρεις ότι δεν πρόκειται να περάσει απαρατήρητη!

