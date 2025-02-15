Mewing: Το trick που χρησιμοποιούν οι celebrities στις φωτογραφίες τους για τέλειες γωνίες

Aν έχεις προσέξει ότι πολλές διάσημες ποζάρουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο όταν βγάζουν φωτογραφίες, πιθανότατα έχεις εντοπίσει την τεχνική του mewing. Αυτή η μέθοδος βασίζεται στη σωστή τοποθέτηση της γλώσσας, αγγίζοντας τον ουρανίσκο, ώστε να δημιουργηθεί ένα πιο έντονο και καθορισμένο περίγραμμα γνάθου. Οι ειδικοί εικάζουν ότι η Kim Kardashian, η Hailey Bieber, η Bella Hadid και η Jennifer Lopez χρησιμοποιούν το mewing στις φωτογραφίες τους. Αλλά είναι το mewing κάτι που αξίζει πραγματικά; Δες τι λένε οι ειδικοί και κρίνε από μόνη σου τα αποτελέσματα με μια ματιά στα before & after!

Τι είναι το mewing;

Το mewing είναι μια τεχνική που βασίζεται στη σωστή τοποθέτηση της γλώσσας. Συγκεκριμένα, ακουμπάς τη γλώσσα σου στον ουρανίσκο, ώστε να βοηθήσεις στη διαμόρφωση ενός πιο σμιλευμένου πηγουνιού και σαγονιού. Η μέθοδος έγινε γνωστή από τους Βρετανούς ορθοδοντικούς Mike και John Mew (εξού και το όνομα) και υποτίθεται ότι μπορεί να αλλάξει τη μορφή του προσώπου σου αν την εφαρμόζεις συστηματικά. Άλλοι, βέβαια, τη χρησιμοποιούν απλά για να φαίνονται καλύτεροι στις φωτογραφίες!

Πώς γίνεται;

Η διαδικασία είναι πολύ απλή:

Κλείσε το στόμα σου και πίεσε τη γλώσσα σου στον ουρανίσκο.

Εστίασε κυρίως στο μεσαίο και πίσω μέρος της γλώσσας, όχι μόνο στην άκρη.

Κράτα αυτή τη θέση, ακόμα και όταν χαλαρώνεις το πρόσωπό σου.

Μερικοί προτείνουν να συνδυάζεις το mewing με ένα διακριτικό χαμόγελο, ώστε να ενεργοποιήσεις ακόμα περισσότερους μύες και να πετύχεις πιο σμιλευμένο αποτέλεσμα.

Μόνιμα αποτελέσματα ή απλά ένα κόλπο για τις φωτογραφίες;

Εδώ οι ειδικοί διαφωνούν. Κάποιοι πιστεύουν ότι, αν γίνει σωστά και για μεγάλο χρονικό διάστημα, το mewing μπορεί να βοηθήσει στη διαμόρφωση της γνάθου, όπως ακριβώς η γυμναστική μπορεί να αλλάξει το σώμα. Άλλοι, όμως, υποστηρίζουν ότι τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και μόλις χαλαρώσεις τη γλώσσα σου, όλα επανέρχονται στο φυσιολογικό.

Τι άλλο μπορεί να βοηθήσει;

Αν σε ενδιαφέρει πραγματικά να αποκτήσεις πιο έντονη γνάθο, μπορείς να δοκιμάσεις και άλλες τεχνικές, όπως:

Διατήρηση σωστής στάσης σώματος: Ένα ίσιο κορμί βοηθάει τη γνάθο να δείχνει πιο καθορισμένη.

Ασκήσεις προσώπου: Κάποιες στοχευμένες ασκήσεις μπορούν να ενδυναμώσουν τους μυς του λαιμού και του πηγουνιού.

Ιατρικές λύσεις: Από fillers έως θεραπείες σύσφιξης με υπερήχους, υπάρχουν επιλογές αν θέλεις πιο μόνιμο αποτέλεσμα.

Το mewing είναι ένα εύκολο, free trick που σίγουρα δεν έχει να σου κάνει κακό. Μπορεί να είναι ένας γρήγορος τρόπος για να δείχνεις καλύτερη στις φωτογραφίες, αλλά αν ψάχνεις μόνιμα αποτελέσματα, ίσως χρειαστείς περισσότερα από απλά την τοποθέτηση της γλώσσας σου στον ουρανίσκο. Σε κάθε περίπτωση, αν σου φαίνεται ενδιαφέρον, δοκίμασέ το και δες αν σου ταιριάζει!

