Αυτή η anti-neutral απόχρωση στο μακιγιάζ ματιών θα κυριαρχήσει την άνοιξη του 2025

Ως beauty editor που αγαπά και τον κόσμο της μόδας, πάντα μελετώ πώς οι τάσεις που βλέπουμε για πρώτη φορά στις πασαρέλες επηρεάζουν το μακιγιάζ, ειδικά όταν εμπλέκονται celebrities. Έτσι, όταν είδα τη Sabrina Carpenter, τη Selena Gomez και τον Benson Boone να εμφανίζονται πρόσφατα με ρούχα στην ίδια παστέλ απόχρωση, κατάλαβα ότι μια νέα τάση στο μακιγιάζ γεννιέται.

Αλλά μην παρεξηγηθώ, αυτό το χρώμα δεν είναι καινούργιο. Στην πραγματικότητα, ήταν σήμα κατατεθέν των pop stars των ’80s και των editorial της δεκαετίας του ’60 (βλέπε: Twiggy), όμως κάθε φορά που επιστρέφει στο μακιγιάζ ματιών, καταφέρνει να δείχνει πιο φρέσκο και μοντέρνο. Από έντονα colorblocks μέχρι απαλές, πουδρένιες αποχρώσεις, αυτή η ψυχρή απόχρωση έχει βάψει τα βλέφαρα των It girls για δεκαετίες και τώρα επιστρέφει δυναμικά στις νέες παλέτες σκιών και συλλογές eyeliner των αγαπημένων μας beauty brands.

Αν δεν το μάντεψες ακόμα, η απόχρωση που εξελίσσεται διαρκώς και φέτος είναι πιο stylish και φορέσιμη από ποτέ, το baby blue. Είτε το πεις cornflower, periwinkle ή azure, αυτό το ψυχρό γαλάζιο είναι παντού.

Σύμφωνα με την data analyst της μόδας και απόφοιτη του Harvard Engineering, Madé Lapuerta, το ανοιχτό γαλάζιο μπορεί να είναι το χρώμα της άνοιξης και τα δεδομένα τη στηρίζουν. Μετά τα Grammys του 2025, οι αναζητήσεις για «baby blue» αυξήθηκαν κατά 188%! Δεν είναι τυχαίο, αφού η Victoria Monét εμφανίστηκε με baby blue eye look, ενώ η Sabrina Carpenter φόρεσε δύο διαφορετικά σύνολα σε παστέλ μπλε, τόσο στο κόκκινο χαλί όσο και στη σκηνή. (Και σαν να μην έφτανε αυτό, λίγο αργότερα φωτογραφήθηκε για τη Vogue με ένα υπέροχο γαλάζιο Dolce & Gabbana φόρεμα.)

Ο Global Director of Makeup Artistry της MAC Cosmetics, Romero Jennings, πιστεύει ότι αυτή η απόχρωση είναι η τέλεια ισορροπία ανάμεσα στο ρετρό και το φουτουριστικό. «Ο κόσμος έχει κουραστεί από τα ζεστά, μπρονζέ χρώματα. Θέλει κάτι πιο δροσερό, πιο σύγχρονο, πιο icy,» εξηγεί, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι η MAC έχει ήδη δοκιμάσει ένα νέο, μπλε προϊόν στα παρασκήνια της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης.

Οίκοι όπως η Chanel και η Stella McCartney ήδη το ανέδειξαν στις συλλογές τους για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025, και τώρα που το έχουν υιοθετήσει και οι celebrities, ήρθε η ώρα να το φέρεις κι εσύ στο νεσεσέρ σου. Ευτυχώς, beauty brands είχαν ήδη ετοιμάσει τις μπλε πινελιές τους: η ολοκαίνουργια Denim Dimension Eye Shadow Palette της Charlotte Tilbury και το Navy Noir eyeliner της Victoria Beckham Beauty είναι ό,τι πρέπει για να βουτήξεις κι εσύ σε αυτή την παγωμένη, dreamy τάση.

