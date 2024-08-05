Αυτές είναι οι τροφές που αυξάνουν την παραγωγή κολλαγόνου

Σήμερα, υπάρχουν πολλές θεραπείες που υπόσχονται πιο νεανικό δέρμα και είναι προσβάσιμες σε όλους. Παρ' όλα αυτά, το γνωμικό "είμαστε ό,τι τρώμε" παραμένει αληθές, αφού η υγεία του δέρματος ξεκινά... από μέσα μας. Η διατροφή παίζει καθοριστικό ρόλο στην υγεία του δέρματος και την παραγωγή κολλαγόνου.

Τι είναι το κολλαγόνο;

Το κολλαγόνο είναι μια βασική πρωτεΐνη για τη δημιουργία συνδετικών ιστών που υποστηρίζουν και συνδέουν οστά, εσωτερικά όργανα, χόνδρους και δέρμα. Προσφέρει δύναμη και ελαστικότητα σε τένοντες και συνδέσμους. Με το πέρασμα του χρόνου, τα επίπεδα κολλαγόνου μειώνονται, οδηγώντας σε ρυτίδες και λεπτότερο, λιγότερο ελαστικό δέρμα. Μπορεί επίσης να προκαλέσει δυσκαμψία στις αρθρώσεις και επώδυνες καταστάσεις όπως αρθρίτιδα.

Το κολλαγόνο παρέχει επίσης σκληρότητα στα τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων και βοηθά στη διατήρηση των οργάνων στη σωστή θέση. Λειτουργεί σαν συνδετικός παράγοντας μέσα στο σώμα. Η έλλειψή του μπορεί να μειώσει τη μυϊκή και οστική πυκνότητα και να αδυνατίσει τα αιμοφόρα αγγεία, αυξάνοντας τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων. Το κολλαγόνο είναι επίσης γνωστό για την ικανότητά του να θεραπεύει το έντερο. Όταν το έντερο είναι φλεγμονώδες, η απορρόφηση θρεπτικών συστατικών γίνεται δύσκολη, οδηγώντας σε διατροφικές ανεπάρκειες. Αυτή η φλεγμονή μπορεί να προκαλέσει το Σύνδρομο Διάρρηκτου Εντέρου (Leaky Gut Syndrome). Το κολλαγόνο βοηθά στη μείωση της φλεγμονής και στην αποκατάσταση του εντέρου.

Πώς λαμβάνεται το κολλαγόνο;

Η παραγωγή κολλαγόνου εξαρτάται από επαρκή επίπεδα αμινοξέων. Υπάρχουν 9 απαραίτητα αμινοξέα που το σώμα δεν μπορεί να παράγει και πρέπει να τα λάβει από τη διατροφή. Οι ζωικές πηγές, όπως πουλερικά, ψάρια, τυριά, γάλα και αυγά, παρέχουν αυτά τα απαραίτητα αμινοξέα.

Πώς διατηρείται η πυκνότητα του κολλαγόνου;

Η βιταμίνη C είναι σημαντική για τη διατήρηση ενός φυσιολογικού δικτύου κολλαγόνου, συμβάλλοντας στην υγεία του δέρματος. Η βιταμίνη C και το κολλαγόνο συνεργάζονται στενά, με τη βιταμίνη C να είναι απαραίτητη για την παραγωγή κολλαγόνου. Η βιταμίνη C αλληλεπιδρά με τα αμινοξέα στα κύτταρα κολλαγόνου, προσθέτοντας υδρογόνο και οξυγόνο και δημιουργώντας προκολλαγόνο, απαραίτητο για την παραγωγή κολλαγόνου. Η έλλειψη βιταμίνης C επιβραδύνει την παραγωγή κολλαγόνου, κάνοντας το δέρμα πιο ευαίσθητο σε ρυτίδες και μώλωπες.

Η βιταμίνη C σταθεροποιεί το mRNA του κολλαγόνου και αυξάνει τη σύνθεση πρωτεΐνης κολλαγόνου για την επισκευή του δέρματος. Επίσης, αυξάνει τον ρυθμό πολλαπλασιασμού των ινοβλαστών και διεγείρει την επανόρθωση του DNA.

Τροφές πλούσιες σε βιταμίνη C:

-Πιπεριές (κόκκινες, κίτρινες, πράσινες)

-Μπρόκολο

-Λάχανο

-Πατάτες με φλούδα

-Γλυκοπατάτες με φλούδα

-Ντομάτες

-Παπάγια

-Ακτινίδια

-Πορτοκάλια

-Φράουλες

-Ανανάς

-Αβοκάντο

-Μανταρίνια

-Μούρα

