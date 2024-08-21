Αύγουστος Κορτώ: Η viral φωτογραφία με το βιβλίο του που τον έκανε να ζητήσει συγγνώμη

Μια γυναίκα σε μια παραλία διαβάζει το τελευταίο βιβλίου του Κορτώ «Το σεξ και πώς να το αποφύγετε» και η φωτογραφία κάνει τον γύρο του διαδικτύου με τα σχόλια να ξεφεύγουν όπως γίνεται συχνά πια στον παγκόσμιο ιστό.

Ο Αύγουστος Κορτώ το βλέπει και νιώθει τόσο άσχημα για όλα αυτά που έχουν γραφτεί στα σχόλια που δεν αντέχει και ξεσπάει ζητώντας ο ίδιος συγγνώμη από τη γυναίκα αυτή που άθελά της βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα του γνωστού μισογυνισμού με ένα κείμενο στη σελίδα του στο facebook.

«Μια ειλικρινής, ολόψυχη συγγνώμη.

Τις τελευταίες μέρες, μια φωτογραφία έχει γίνει βάιραλ, κι αναρτάται αβέρτα σε διάφορες σελίδες του Facebook, όπου βασιλεύει ο χαβαλές, και συχνά η καφρίλα, κι ο ωμός κανιβαλισμός. Στη φωτογραφία - που δεν ξέρω καν αν τραβήχτηκε εν γνώσει της εικονιζόμενης - μια γυναίκα διαβάζει το τελευταίο μου βιβλίο.

Το πρόσωπό της δεν φαίνεται, μόνο το σώμα της στην ξαπλώστρα κάποιας παραλίας. Είναι μεγάλη χαρά να βλέπεις ότι σε διαβάζουν πλάι στη θάλασσα, ότι οι ιστορίες σου ανταγωνίζονται, έστω για ένα νωχελικό μισάωρο, τα θέλγητρα του καλοκαιριού, όμως στην προκειμένη περίπτωση η χαρά έδωσε γρήγορα τη θέση της στον θυμό και την ντροπή.

Γιατί, με αφορμή τον τίτλο του βιβλίου μου, κάτω απ' τη φωτογραφία ξεχύνονται πλήθος σεξιστικά και μισογυνικά σχόλια, ως καλαμπούρια ή εξυπνάδες - και καλά - και κάθε φορά που κάποιος μου στέλνει άλλη μια αναδημοσίευση της φωτό, δεν ξέρω πού να κρυφτώ, και πώς να ζητήσω συγγνώμη απ' τη γυναίκα που με τίμησε με την αναγνωστική της αφοσίωση, κι έγινε έρμαιο μικροπρέπειας και ψυχικής ασχήμιας.

Όποια κι αν είναι, απολογούμαι με όλη μου την ψυχή αν το βιβλίο μου έγινε αφορμή να πικραθεί έστω και για μια στιγμή. Δεν είναι δύσκολο να γίνουμε ανθρώπινοι: αρκεί να σκεφτούμε τον εαυτό μας στη θέση του άλλου, και να φανταστούμε πώς η καρδιά του μπορεί να πληγωθεί σαν και τη δική μας».

