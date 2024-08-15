Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: Επιμένει σε Έλληνες σχεδιαστές και για τα μαγιό της

Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, απολαμβάνει ένα ευχάριστο διάλειμμα, από την περιοδεία της με την παράσταση «Πλούτος», περνώντας λίγες ημέρες ξεκούρασης στην Κίμωλο. Η ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια όμορφη φωτογραφία από την ηλιόλουστη διαμονή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στο Instagram story της, η Αλεξάνδρα φοράει ένα ολόσωμο μαγιό με print μοτίβο σε αποχρώσεις φούξια, ροζ και λευκό, ενώ ποζάρει ανέμελα πάνω σε ένα σκάφος. Χωρίς ίχνος μακιγιάζ, η ηθοποιός απολαμβάνει την καλοκαιρινή τις καλοκαιρινές τις διακοπές και δίνει μια αίσθηση φρεσκάδας και φυσικότητας.

Το μαγιό της Αλεξάνδρα Παλαιολόγου είναι σχεδιασμένο απο την γνωστή σχεδιάστρια μόδας, Λένα Κατσανίδου, με την οποία τους συνδέει φιλία πολλών χρόνων και η Αλεξάνδρα επιλέγει σχεδόν αποκλειστικά δικές τις δημιουργίες για τις τηλεοπτικές και τις δημόσιες εμφανίσεις της.

Με τη λεζάντα «Λίγες διακοπές ανάμεσα στις παραστάσεις», η Αλεξάνδρα απολαμβάνει αυτές τις λίγες στιγμές χαλάρωσης εν μέσω της εντατικής περιοδείας της.

