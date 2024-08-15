Λογαριασμός
Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: Επιμένει σε Έλληνες σχεδιαστές και για τα μαγιό της

Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, απολαμβάνει ένα ευχάριστο διάλειμμα, από την περιοδεία της με την παράσταση «Πλούτος», περνώντας λίγες ημέρες ξεκούρασης στην Κίμωλο. Η ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια όμορφη φωτογραφία από την ηλιόλουστη διαμονή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στο Instagram story της, η Αλεξάνδρα φοράει ένα ολόσωμο μαγιό με print μοτίβο σε αποχρώσεις φούξια, ροζ και λευκό, ενώ ποζάρει ανέμελα πάνω σε ένα σκάφος. Χωρίς ίχνος μακιγιάζ, η ηθοποιός απολαμβάνει την καλοκαιρινή τις καλοκαιρινές τις διακοπές και δίνει μια αίσθηση φρεσκάδας και φυσικότητας.

H Αλεξάνδρα με άψογο στυλ

Το μαγιό της Αλεξάνδρα Παλαιολόγου είναι σχεδιασμένο απο την γνωστή σχεδιάστρια μόδας, Λένα Κατσανίδου, με την οποία τους συνδέει φιλία πολλών χρόνων και η Αλεξάνδρα επιλέγει σχεδόν αποκλειστικά δικές τις δημιουργίες για τις τηλεοπτικές και τις δημόσιες εμφανίσεις της.

Με τη λεζάντα «Λίγες διακοπές ανάμεσα στις παραστάσεις», η Αλεξάνδρα απολαμβάνει αυτές τις λίγες στιγμές χαλάρωσης εν μέσω της εντατικής περιοδείας της.

