Η Σοφία Μουτίδου κοντράρεται με την κόρη της στο make up 80's Vs 2020's

Βίντεο μαζί με την κόρη της έκανε η ηθοποιός

Μέχρι πριν μερικά χρόνια η κόρη της Σοφίας Μουτίδου, Δήμητρα δεν παρακολουθούσε τα βίντεο που έκανε η μητέρα της στο You Tube γιατί βαριόταν. Όπως έχει αποκαλύψει η ίδια η ηθοποιός η μικρή της έλεγε πως την ακούει όλη μέρα στο σπίτι δεν έχει λόγο να την ακούει και στο διαδίκτυο.

Τα χρόνια όμως πέρασαν, η Δήμητρα μεγάλωσε, κοντεύει 16 χρονών πια και απέκτησε άλλο ενδιαφέρον για ότι κάνει η μαμά της.

TAGS: Σοφία Μουτίδου κόρη Make Up WomenOnly
