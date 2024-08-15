Η Σοφία Μουτίδου κοντράρεται με την κόρη της στο make up 80's Vs 2020's

Μέχρι πριν μερικά χρόνια η κόρη της Σοφίας Μουτίδου, Δήμητρα δεν παρακολουθούσε τα βίντεο που έκανε η μητέρα της στο You Tube γιατί βαριόταν. Όπως έχει αποκαλύψει η ίδια η ηθοποιός η μικρή της έλεγε πως την ακούει όλη μέρα στο σπίτι δεν έχει λόγο να την ακούει και στο διαδίκτυο.

Τα χρόνια όμως πέρασαν, η Δήμητρα μεγάλωσε, κοντεύει 16 χρονών πια και απέκτησε άλλο ενδιαφέρον για ότι κάνει η μαμά της.

