Under-eye bags: 5 τρόποι για να τους αντιμετωπίσετε

Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με σακούλες κάτω από τα μάτια, δεν είστε μόνοι. Ενώ μπορεί να πιστεύουμε ότι είναι αποτέλεσμα μόνο της κούρασης ή της έλλειψης ύπνου, πολλές φορές είναι θέμα γενετικής προδιάθεσης. Το λεπτό δέρμα γύρω από τα μάτια και οι φυσική μας ανατομία, παίζουν σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση των σακουλών και των μαύρων κύκλων.

Αν και δεν υπάρχει μαγική λύση που να εξαλείψει τελείως το πρόβλημα, υπάρχουν στρατηγικές που μπορούν να μειώσουν την εμφάνιση τους και να βελτιώσουν την κατάσταση. Ακολουθήστε τις παρακάτω συμβουλές για να αποκτήσετε ένα πιο φρέσκο και ανανεωμένο βλέμμα.

1. Κοιμηθείτε πολύ

Ο ποιοτικός ύπνος είναι κρίσιμος για την εμφάνιση της περιοχής γύρω από τα μάτια. Η έλλειψη ύπνου οδηγεί σε διαστολή των αιμοφόρων αγγείων, η οποία προκαλεί ερυθρότητα και την εμφάνιση μαύρων κύκλων. Επιπλέον, η ανεπάρκεια ύπνου μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα και πρήξιμο. Φροντίστε να κοιμάστε 7-9 ώρες κάθε βράδυ για να μειώσετε την εμφάνιση των σακουλών κάτω από τα μάτια.

2. Προστατέψτε τα μάτια σας από τον ήλιο

Η γήρανση προκαλεί χαλάρωση του δέρματος γύρω από τα μάτια, γεγονός που ενισχύει την εμφάνιση σακουλών. Για να προλάβετε την πρόωρη γήρανση, χρησιμοποιείτε πάντα αντηλιακή προστασία με SPF. Προτιμήστε SPF ειδικά σχεδιασμένο για την περιοχή των ματιών ή βεβαιωθείτε ότι το SPF προσώπου σας είναι 100% φυσικό, για να αποφύγετε ερεθισμούς.

3. Καθαρίστε με προσοχή

Η σωστή καθαριότητα της περιοχής γύρω από τα μάτια είναι απαραίτητη για την αποφυγή ερεθισμών. Χρησιμοποιείτε ήπια, χωρίς άρωμα καθαριστικά για να αποφύγετε ερεθισμούς και να αφαιρείτε αποτελεσματικά το μακιγιάζ χωρίς τρίψιμο. Τα καθαριστικά με λάδι είναι ιδανικά για την περιοχή των ματιών, καθώς απομακρύνουν το μακιγιάζ χωρίς να προκαλούν ερεθισμό.

4. Επιλέξτε την κατάλληλη κρέμα ματιών

Αν και καμία κρέμα ματιών δεν μπορεί να εξαλείψει εντελώς τις σακούλες και τους μαύρους κύκλους, μπορεί να βοηθήσει στη μείωση τους και στην πρόληψη επιδείνωσης. Αναζητήστε κρέμες που περιέχουν συστατικά για φωτεινότητα, όπως η βιταμίνη C, ή καφεΐνη για το πρήξιμο. Το υαλουρονικό οξύ είναι εξαιρετικό για ενυδάτωση.

5. Δοκιμάστε κρύο μασάζ

Ένα κρύο μασάζ μπορεί να είναι άμεση λύση για τις σακούλες κάτω από τα μάτια. Ενισχύει τη λεμφική κυκλοφορία, μειώνοντας το πρήξιμο και τους μαύρους κύκλους. Εφαρμόστε πρώτα κρέμα ματιών και στη συνέχεια κάντε απαλό μασάζ χωρίς να τραβάτε το δέρμα.

Με αυτές τις στρατηγικές, μπορείτε να βελτιώσετε την εμφάνιση της περιοχής γύρω από τα μάτια σας και να απολαύσετε ένα πιο ανανεωμένο βλέμμα.

