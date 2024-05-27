Ο Παναθηναϊκός AKTOR έγραψε ένα έπος στο Βερολίνο, καθώς ταπείνωσε την μέχρι πρότινος ασταμάτητη Ρεάλ Μαδρίτης με σκορ 95-80 και σήκωσε την ονειρική έβδομη Ευρωλίγκα του με απίθανο Σλούκα!

Λίγη ώρα μετά ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός, με ανάρτησή του στο instagram, το μπασκετικό τμήμα του «πράσινου» συλλόγου για την κατάκτηση του έβδομου τροπαίου της Euroleague.

«Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό από όλους μας για το απίστευτο επίτευγμά σας, την κατάκτηση της Ευρωλίγκας! Η εξασφάλιση αυτού του 7ου αστεριού είναι απόδειξη της σκληρής δουλειάς, της αφοσίωσης και της απαράμιλλης ικανότητάς σας. Μας κάνατε όλους περήφανους και γιορτάζουμε αυτή τη νίκη μαζί σας», ήταν το μήνυμα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

