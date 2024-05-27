Η νίκη της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού, του «Πάνα», όπως αναφέρουν συνήθως οι Γερμανοί δημοσιογράφοι την ομάδα της Αθήνας, στον τελικό του «φάιναλ φορ» της Euroleague στο Βερολίνο, καλύπτεται εκτενώς από τα γερμανικά ΜΜΕ.

Aναφορές στους πρωταγωνιστές του αγώνα, Κώστα Σλούκα και Εργκίν Αταμάν, στην εκρηκτική ατμόσφαιρα μέσα στην Uber Arena, αλλά και στα επεισόδια που σημειώθηκαν από οπαδούς εκτός γηπέδου,γεμίζουν τα ρεπορτάζ.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται από τον γερμανικό Τύπο στην παρουσία μέσα στο γήπεδο των σταρ του NBA, του Γιάννη Ατεντοκούνμπο, του βετεράνου Σκότι Πίπεν και του αρχηγού της εθνικής ομάδας της Γερμανίας, Ντένις Σρέντερ.

«Μεταξύ έκστασης και ταραχών η νίκη του Παναθηναϊκού», αναφέρει η εφημερίδα Tagesspiegel και σημειώνει ότι η διοργάνωση προσέφερε «εξαιρετικές στιγμές του αθλήματος και υπέροχη ατμόσφαιρα στις εξέδρες, ιδιαίτερα από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού». Ο τελικός ήταν ξεκάθαρα ένας αγώνας «στην έδρα τους», γράφει χαρακτηριστικά ο συντάκτης.

Μακριά από το στάδιο, όμως, σχολιάζει η εφημερίδα, «σημειώθηκαν αρκετά επεισόδια, με συλλήψεις και τραυματισμούς». Όπως τονίζεται στο δημοσίευμα, μετά τα επεισόδια του Σαββάτου, η αστυνομία αύξησε σημαντικά την παρουσία της, ενώ σε ετοιμότητα τέθηκαν ελικόπτερο και κανόνια νερού, σε μία επιχείρηση η οποία περιγράφεται ως «ασυνήθιστα μεγάλη, ακόμη και για αγώνα ποδοσφαίρου». Στον τελικό ωστόσο, διευκρινίζεται, «στο επίκεντρο ήταν ο αθλητισμός».

«Ο Παναθηναϊκός θριαμβεύει επί της Ρεάλ Μαδρίτης» είναι ο τίτλος του ρεπορτάζ της Ραδιοτηλεόρασης Βερολίνου Βρανδεμβούργου rbb, όπου γίνεται λόγος για «συγκλονιστική μονομαχία».

Η ομάδα γύρω από τον πρώτο σκόρερ Κώστα Σλούκα «δεν μπορούσε να χάσει τη νίκη», επισημαίνει το rbb και αναδεικνύει το γεγονός ότι για τον προπονητή των «πρασίνων» Εργκίν Αταμάν είναι ο τρίτος θρίαμβος στην Euroleague σε τέσσερα χρόνια.

«Ένας θρύλος του μπάσκετ σε εμφάνιση - έκπληξη στον τελικό», γράφει η BILD, αναφερόμενη στον Σκότι Πίπεν, ο οποίος δεν παρακολούθησε μόνο τους αγώνες του «φάιναλ φορ», αλλά και τον τελικό του κυπέλλου Γερμανίας στο ποδόσφαιρο, μεταξύ της Μπάγερ Λεβερκούζεν και της Καϊζερσλάουτερν, ο οποίος διεξήχθη το Σάββατο στο Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου.

Η εφημερίδα αναφέρεται διεξοδικά στην έντονη παρουσία των φιλάθλων του Παναθηναϊκού στην Uber Arena για τον τελικό και στην ατμόσφαιρα που δημιούργησαν. «Τρομερό! Σήμερα το στάδιο είναι πιο πράσινο από ό,τι την Παρασκευή», σημειώνει η εφημερίδα και προσθέτει πως όταν ο Παναθηναϊκός πέρασε μπροστά στο σκορ «σείστηκε το στάδιο» από την «εκρηκτική» ατμόσφαιρα.

«Ο πρώτος τίτλος από το 2011 - Ο Παναθηναϊκός κατακτά την Euroleague», είναι ο τίτλος του ρεπορτάζ της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, στο οποίο αναδεικνύεται ότι η ελληνική ομάδα κατέχει, πλέον, το ρεκόρ σε νίκες στη διοργάνωση. «Ο προπονητής του Παναθηναϊκού είναι σπεσιαλίστας της Euroleague», τονίζει το ARD.

«Ο Παναθηναϊκός εκθρονίζει την Ρεάλ», γράφει σε ρεπορτάζ, στην ιστοσελίδα του, ο τηλεοπτικός σταθμός N-tv.

Το αθλητικό περιοδικό «Kicker», στην ηλεκτρονική έκδοσή του, φιλοξενεί εκτενές βίντεο με ρεπορτάζ από την εξέλιξη του τελικού, όπου γίνεται λόγος για «σόου Σλούκα» και για «φρενίτιδα» των φιλάθλων του Παναθηναϊκού. «Ιδού ο νέος πρωταθλητής» είναι ο τίτλος του ρεπορτάζ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

