Το απόλυτο ποδοσφαιρικό ραντεβού απόψε στο κατάστημα ΟΠΑΠ επί της Ιεράς Οδού 315 στο Αιγάλεω – Οι αγώνες του Ευρωπαϊκού Γεωργία-Πορτογαλία και Τσεχία-Τουρκία γεμάτοι ένταση και εκπλήξεις

Ολοκληρώνεται σήμερα η φάση των ομίλων στο Ευρωπαϊκό, με το Πάμε Στοίχημα να υποδέχεται τους φιλάθλους στα καταστήματα ΟΠΑΠ όλης της Ελλάδας. Η αυλαία στον 6ο όμιλο αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι αγώνες Γεωργία-Πορτογαλία και Τσεχία-Τουρκία, που πραγματοποιούνται στις 22:00, υπόσχονται πλούσια ποδοσφαιρική δράση.

Μετά τις άκρως επιτυχημένες ποδοσφαιρικές βραδιές σε Νέα Φιλαδέλφεια, Νέα Σμύρνη και Νίκαια, σειρά παίρνει απόψε το Αιγάλεω.

Συγκεκριμένα, το κατάστημα ΟΠΑΠ που βρίσκεται επί της Ιεράς Οδού 315 & Μαραθώνος 2, θα μετατραπεί στον απόλυτο ποδοσφαιρικό προορισμό και από τις 21:00 θα υποδέχεται όσους θέλουν να ζήσουν τα παιχνίδια Γεωργία-Πορτογαλία και Τσεχία-Τουρκία, γεμάτα ένταση και πολλές εκπλήξεις.

Η προβολή των αγώνων σε γιγαντοοθόνες, άνετα καθίσματα, αγαπημένα street food πιάτα και το θέαμα που υπόσχονται οι ομάδες, συνθέτουν την ιδανική ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα, που συνδυάζει την αγωνιστική δράση με τη διασκέδαση.

Football nights στα καταστήματα ΟΠΑΠ όλης της Ελλάδας

Η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση παίζει δυνατά στα καταστήματα ΟΠΑΠ της χώρας, προσφέροντάς μια μοναδική εμπειρία προβολής όλων των αναμετρήσεων.

Έως τις 14 Ιουλίου, θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από 2.000 ποδοσφαιρικές βραδιές στα καταστήματα ΟΠΑΠ όλης της χώρας, όπου οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τους αγώνες του Ευρωπαϊκού και να διασκεδάσουν μαζί με τους φίλους τους.

Συνδυάζοντας τη δράση με την πληθώρα στοιχηματικών επιλογών που προσφέρει το Πάμε Στοίχημα στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, τα καταστήματα ΟΠΑΠ, σε κάθε γειτονιά, είναι ο ιδανικός προορισμός για τους ποδοσφαιρόφιλους που θέλουν να ζήσουν όλη την ένταση του Ευρωπαϊκού.

Μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του ΟΠΑΠ και το store locator, καθώς και μέσω της εφαρμογής OPAP Store App, οι φίλαθλοι μπορούν να βρουν το πλησιέστερο κατάστημα ΟΠΑΠ που διοργανώνει football night για να απολαύσουν τις μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές και να διεκδικήσουν δώρα.

