Euro 2024: Ισπανία- Ιταλία 1-0

Η σπουδαία αναμέτρηση ξεκίνησε με την Ισπανία να μπαίνει πολύ δυνατά, κυκλοφορώντας την μπάλα και φτιάχνοντας την πρώτη μεγάλη ευκαιρία της για να ανοίξει το σκορ στο 2’, όταν μετά από σέντρα του Νίκο Γουίλιαμς, ο Πέδρι «τρύπωσε» στην καρδιά της ιταλικής άμυνας και πήρε την κεφαλιά, αναγκάζοντας τον Ντοναρούμα σε εντυπωσιακή επέμβαση!

Πολύ δραστήριος στα πρώτα λεπτά ο νεαρός εξτρέμ της Αθλέτικ Μπιλμπάο, αναστάτωσε ξανά την άμυνα της Ιταλίας με εξαιρετική ατομική του προσπάθεια στο 4’, χάνοντας την μπάλα λίγο πριν βρει την τελική πάσα, ενώ στο 10’ η Ισπανία σπατάλησε νέα μεγάλη ευκαιρία για να προηγηθεί, με τον Μοράτα να βρίσκει με εξαιρετική σέντρα τον Γουίλιαμς, ο οποίος όμως έστειλε την μπάλα ελάχιστα άουτ με κεφαλιά από πολύ πλεονεκτική θέση.

Η Ισπανία συνέχισε να κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο της «Veltins Arena», έχοντας διαρκώς την μπάλα στα πόδια της και με την τριπλέτα του κέντρου της (Ρόδρι, Ρουίθ και Πέδρι) να κινεί τα νήματα. Στο 24’ ο Γιαμάλ έκανε πέρασε τρεις αντιπάλους του με εντυπωσιακή ατομική προσπάθεια, ενώ στη συνέχεια της φάσης ο Μοράτα δεν κατάφερε να νικήσει τον Ντοναρούμα από πλάγια θέση, ενώ στο 25’ ο τερματοφύλακας της Παρί Σεν Ζερμέν δήλωσε ξανά «παρών», αποκρούοντας σε κόρνερ με πολύ δύσκολη επέμβαση ένα μακρινό σουτ-βολίδα του Φαμπιάν Ρουίθ.

Με κύριο εκφραστή των επιθετικών της ενεργειών τον Γουίλιαμς, η «φούρια ρόχα» συνέχισε να πιέζει την άμυνα των Ιταλών, οι οποίοι ήταν εντελώς ακίνδυνοι, αδυνατώντας να φέρουν την μπάλα κοντά στην εστία του Σιμόν.

Στο 28’ ο Ρόδρι έκανε συρτό σουτ από τα όρια της μεγάλης περιοχής, με την μπάλα να περνά άουτ, ενώ στο 38’ Πέδρι και Γουίλιαμς συνεργάστηκαν άψογα εντός της μεγάλης περιοχής των Ιταλών, πριν έρθει ο Μπαστόνι για να κλέψει σώζοντας ξανά την ομάδα του.

Στο 41’ ο Ρουίθ απείλησε με νέο μακρινό σουτ, βλέποντας τον Ντοναρούμα να μπλοκάρει με άνεση, ενώ φτάσαμε στο 45’+1’ για να δούμε την πρώτη τελική προσπάθεια της Ιταλίας, με τον Κιέζα να σουτάρει ψηλά άουτ από πλάγια θέση και μετά από μία σπάνια αντεπίθεση των «ατζούρι». Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την Ισπανία να μην έχει μετατρέψει την κυριαρχία της σε προβάδισμα και με την Ιταλία να αντέχει, κυρίως χάρη στην εμφάνιση του Ντοναρούμα.

Η εικόνα του ματς δεν άλλαξε ούτε με την επιστροφή των δύο ομάδων από τα αποδυτήρια, με την Ισπανία να ψάχνει τρόπο να «ξεκλειδώσει» την πολυπρόσωπη άμυνα των Ιταλών. Στο 52’ ο Πέδρι «άγγιξε» το γκολ, αστοχώντας από πάρα πολύ πλεονεκτική θέση μετά από συνεργασία Γουίλιαμς, Κουκουρέγια και γύρισμα του δεύτερου, ενώ στο 53’ ο Ντοναρούμα μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια ένα μακρινό σουτ του μέσου της Μπαρτσελόνα.

Τελικά, η «ρόχα» κατάφερε να πάρει το προβάδισμα που άξιζε στο 55’, όταν μετά από μία ακόμα υπέροχη ατομική ενέργεια και γύρισμα του Γουίλιαμς, η μπάλα πέρασε από όλους πριν καταλήξει στον Καλαφιόρι, ο οποίος έβαλε αυτογκόλ στην προσπάθειά του να διώξει την μπάλα!

Η ομάδα του Ντε λα Φουέντε δεν άφησε το πόδι της από το γκάζι, φτιάχνοντας νέα ευκαιρία στο 58’, όταν ο Ντοναρούμα απέκρουσε δύσκολα ένα μακρινό σουτ του Μοράτα. Στο 59’ ο Καμπιάσο έδιωξε πάνω στη γραμμή μια κεφαλιά του Λε Νορμάντ, ενώ στο 60’ ο Γιαμάλ έπιασε εντυπωσιακό φαλτσαριστό πλασέ, στέλνοντας την μπάλα χιλιοστά δίπλα από το δεξί δοκάρι των Ιταλών.

Στη συνέχεια η Ιταλία πήρε κάποια μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά οι Ισπανοί ήταν εκείνοι που πλησιάσαν ξανά το γκολ στο 71’, με τον Γουίλιαμς να συγκλίνει από τα δεξιά και να τραντάζει το οριζόντιο δοκάρι του Ντοναρούμα με εξαιρετικό σουτ!

Ισπανία (Λουίς ντε λα Φουέντε, 4-3-3): Σιμόν - Καρβαχάλ, Νάτσο, Λε Νορμάντ, Κουκουρέγια - Ρόδρι, Πέδρι (71’ Μπαένα), Φαμπιάν Ρουίθ – Γιαμάλ (71’ Φεράν Τόρες), Ν. Γουίλιαμς (78’ Ογιαρθάμπαλ), Μοράτα (78’ Αγιόθε Πέρεθ)

Ιταλία (Λουτσιάνο Σπαλέτι, 4-2-3-1): Ντοναρούμα - Ντι Λορένσο, Μπαστόνι, Καλαφιόρι, Ντιμάρκο – Ζορζίνιο (46’ Καμπιάσο), Μπαρέλα – Φρατέζι (46’ Κριστάντε), Κιέζα (64’ Τζακάνι), Πελεγκρίνι (82’ Ρασπαντόρι) - Σκαμάκα (64’ Ρετέγκι)

Διαιτητής: Σλάβκο Βίντσιτς (Σλοβενία)

Γήπεδο: «Veltins Arena» - Γκελσενκίρχεν (54,740)

