ΟΠΑΠ GAME TIME: Τι βλέπει ο Δημήτρης Παπαδόπουλος για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που ξεκινά σήμερα στη Γερμανία και θα διαρκέσει μέχρι τα μέσα Ιουλίου.

Η εκπομπή ΟΠΑΠ Game Time φιλοξενεί έναν ακόμα Legend 2004, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, ο οποίος απαντά στις quick fire ερωτήσεις της Μαρίας Ζαφειράτου και προσπαθεί να τη μυήσει στην τέχνη της…κεφαλιάς.

Στα αγωνιστικά, ποιον βλέπει ο πρωταθλητής Ευρώπης του 2004 να σηκώνει εφέτος την κούπα; Ποιος θα είναι ο πρώτος σκόρερ και ποια η ομάδα έκπληξη; Ποιος είναι ο καλύτερος σέντερ φορ όλων των εποχών; Ποιος είναι δυσκολότερος τερματοφύλακας που έχει αντιμετωπίσει στην καριέρα του και ποιος ο καλύτερος παρτενέρ του στην επίθεση;

Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής μπαίνει στο διλήμματα Euro 2004 ή νταμπλ με τον Παναθηναϊκό, θυμάται την πιο δυνατή στιγμή μετά το έπος της Πορτογαλίας και σχολιάζει τα κορυφαία παιχνίδια της 1ης αγωνιστής των ομίλων.

Δείτε την εκπομπή εδώ:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.