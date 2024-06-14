18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Το Euro 2024 που κάνει πρεμιέρα σήμερα Παρασκευή το βράδυ στην Γερμανία αναμένεται να αποφέρει στη χώρα έσοδα 1 δισ. ευρώ από τουρίστες που θα θελήσουν να το παρακολουθήσουν, σύμφωνα με μελέτη που διεξήχθη από το Ινστιτούτο Ifo στο Μόναχο.

Αυτό θα ενισχύσει την οικονομική παραγωγή της χώρας κατά περίπου 0,1% το δεύτερο τρίμηνο, σύμφωνα με τη μελέτη.

«Στην αρχή του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2006 στη Γερμανία, οι αφίξεις και οι διανυκτερεύσεις ξένων επισκεπτών αυξήθηκαν αντίστοιχα κατά 25%», δήλωσε ο Gerome Wolf, ερευνητής του Ινστιτούτου Ifo, σε δήλωση. «Αν πάρουμε αυτό ως βάση για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2024, μπορούμε να περιμένουμε περισσότερους από 600.000 επιπλέον ξένους τουρίστες και 1,5 εκατομμύριο επιπλέον διανυκτερεύσεις κατά τη διάρκεια του Πρωταθλήματος», είπε.

«Ωστόσο, το αποτέλεσμα θα είναι μόνο βραχύβιο, πράγμα που σημαίνει ότι οι εξαγωγές υπηρεσιών λόγω τουριστών που επιστρέφουν στην πατρίδα τους μετά το τέλος του Euro 2024 είναι πιθανό να μειωθούν ξανά το τρίτο τρίμηνο και, συνολικά, να παραμείνουν οι ίδιες», μελέτη.

Το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου — το οποίο η Γερμανία έχει κερδίσει τρεις φορές — θα πραγματοποιηθεί σε 10 στάδια της χώρας από το Olympiaastadion του Βερολίνου έως το Volksparkstadion στο Αμβούργο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.