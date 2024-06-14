Πρεμιέρα Ευρωπαϊκού με football night στο κατάστημα ΟΠΑΠ της OPAP Arena – Ραντεβού απόψε το βράδυ για μια ξεχωριστή εμπειρία διασκέδασης

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Η μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου βρίσκεται προ των πυλών, με τον αγώνα Γερμανία-Σκωτία να ανοίγει απόψε την αυλαία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Όπως σε όλες τις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, έτσι και σε αυτό το Ευρωπαϊκό, το Πάμε Στοίχημα υποδέχεται τους φιλάθλους στα καταστήματα ΟΠΑΠ. Έως τις 14 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν περισσότερα από 2.000 football nights και events στα καταστήματα ΟΠΑΠ σε όλη την Ελλάδα, με πρώτο ραντεβού απόψε στο παιχνίδι της πρεμιέρας.

Το κατάστημα ΟΠΑΠ στην OPAP Arena θα μετατραπεί σήμερα το βράδυ σε κερκίδα για τον αγώνα Γερμανία – Σκωτία. Από τις 21:00 θα υποδέχεται όσους θέλουν να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία, γεμάτη ένταση, δράση και πολλές εκπλήξεις. Η προβολή του αγώνα σε γιγαντοοθόνη, τα άνετα καθίσματα και τα αγαπημένα street food πιάτα που θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν οι παρευρισκόμενοι, θα συνθέσουν την ιδανική ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα που θα συνδυάζει την αγωνιστική δράση με τη διασκέδαση.

Περισσότερες από 2.000 ποδοσφαιρικές βραδιές στα καταστήματα ΟΠΑΠ

Έως τις 14 Ιουλίου, στις περισσότερες από 2.000 ποδοσφαιρικές βραδιές στα καταστήματα ΟΠΑΠ όλης της χώρας, οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τους αγώνες του Ευρωπαϊκού και να διασκεδάσουν μαζί με τους φίλους τους. Συνδυάζοντας τη δράση με την πληθώρα στοιχηματικών επιλογών που προσφέρει το Πάμε Στοίχημα στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, τα καταστήματα ΟΠΑΠ, σε κάθε γειτονιά, είναι ο ιδανικός προορισμός για τους ποδοσφαιρόφιλους που θέλουν να ζήσουν όλη την ένταση του Ευρωπαϊκού.

Μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του ΟΠΑΠ και το store locator, καθώς και μέσω της εφαρμογής OPAP Store App, οι φίλαθλοι μπορούν να βρουν το πλησιέστερο κατάστημα ΟΠΑΠ που διοργανώνει football night για να απολαύσουν τις μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές και να διεκδικήσουν δώρα.

Πηγή: skai.gr

