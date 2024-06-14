Κορυφαία συνδεσιμότητα σε όλα τα γήπεδα του UEFA EURO 2024 μέσω 5G και οπτικών ινών

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Τα δέκα γήπεδα ποδοσφαίρου που θα «φιλοξενήσουν» το UEFA EURO 2024TM, αναβάθμισε τεχνολογικά η Telekom, μέλος της οποίας είναι και η COSMOTE, διασφαλίζοντας βέλτιστη συνδεσιμότητα και υψηλές ταχύτητες, μέσω δικτύου 5G και οπτικών ινών.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Ομίλου ΟΤΕ, η Telekom έχει εγκαταστήσει 750 κεραίες 5G σε όλα τα γήπεδα που θα πραγματοποιηθούν οι αγώνες, με 300 εξ αυτών να εξασφαλίζουν κάλυψη στις κερκίδες των φιλάθλων και 450 σε εσωτερικούς χώρους, όπως αποδυτήρια και χώροι των ΜΜΕ. Επιπλέον, έχουν εγκατασταθεί 65 χιλιόμετρα νέων γραμμών οπτικών ινών στους χώρους των γηπέδων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η χωρητικότητα και η ταχύτητα του δικτύου θα είναι επαρκής για την απρόσκοπτη αναμετάδοση εικόνας και ήχου.

Οπτικές ίνες για εικόνες που θα κάνουν τον γύρο του κόσμου

Μέσω του δικτύου της Telekom, διασφαλίζεται ότι δύο πλήρως ανεξάρτητες γραμμές οπτικών ινών θα μεταφέρουν συνολικά 4 terabit δεδομένων ανά δευτερόλεπτο, από τα 10 γήπεδα του UEFA EURO 2024TM στο Διεθνές Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης (IBC) της UEFA και από εκεί σε όλο τον κόσμο, ως τηλεοπτικές εικόνες.

Πέραν των οπτικών ινών, έχουν τοποθετηθεί πάνω από 2.000 διανομείς σήματος (switches) και σημεία σύνδεσης για WLAN και σύνδεση καλωδίου, καθώς και 1.300 σημεία πρόσβασης (access points) που θα επιτρέπουν την επικοινωνία σε κάθε σημείο. Για την καλύτερη δυνατή κάλυψη της διοργάνωσης από τους εκπροσώπους των ΜΜΕ και όσους εργάζονται κατά τη διάρκεια των αγώνων, έχουν τοποθετηθεί 53 ειδικά 5G routers που θα προσφέρουν σταθερό και υψηλών ταχυτήτων δίκτυο.

Καθώς ο όγκος μετάδοσης δεδομένων σε αθλητικές εκδηλώσεις συγκέντρωσης χιλιάδων θεατών είναι ιδιαίτερα υψηλός, η Telekom θα χρησιμοποιήσει δίκτυο 5G και LTE, αξιοποιώντας συχνότητες έως και 3.6GHz, ώστε να παρέχει στους θεατές, κορυφαία εμπειρία χρήσης κινητής τηλεφωνίας και Internet. Οι υποδομές αυτές έχουν εγκατασταθεί και στα 10 γήπεδα, όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες και θα παραμείνουν και μετά τη λήξη της διοργάνωσης.

Βελτιστοποιημένο δίκτυο με το «mobile phone mast to go»

Η Telekom βελτιστοποιεί το δίκτυο όχι μόνο μέσα στα γήπεδα, αλλά και γύρω από αυτά, ώστε να εξυπηρετηθούν αποτελεσματικά οι ανάγκες των φιλάθλων. Για τον σκοπό αυτό, θα αξιοποιηθεί ο φορητός σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας, «Μobile mast to go», που αποτελεί μια καινοτομία της Telekom και παρουσιάστηκε πρόσφατα στο Mobile World Congress της Βαρκελώνης. Στόχος είναι, η απρόσκοπτη παροχή κινητών επικοινωνιών σε περιοχές με μεγάλη επισκεψιμότητα, όπως οι ζώνες φιλάθλων, οι σιδηροδρομικοί σταθμοί και τα καταλύματα των ομάδων.

